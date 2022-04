Matilde e Mia, le figlie di Bianca Balti/ Solo una vive con lei: ecco perché

Bianca Balti ha contribuito a tenere alto il nome dell’Italia con il suo lavoro di modella, che l’ha resa una delle più importanti a livello internazionale. Ormai da tempo si è trasferita a vivere in America, ma non manca di tornare periodicamente in Italia, che comunque considera ancora la sua seconda casa. A renderla orgogliosa non sono solo i risultati che è riuscita a ottenere nella sua carriera, ma anche le sue figlie, Matilde e Mia, che rappresentano i suoi gioielli.

Le due bambine sono nate da due padri diversi, ma hanno ottimi rapporti, pur non vivendo entrambe insieme alla mamma. La primogenita, infatti, è nata nel 2007 da una relazione con Christian Lucidi, ma ha deciso di stare in Europa insieme al papà.

Matilde e Mia, le figlie di Bianca Balti: perché non vivono nella stessa casa

Almeno per ora Bianca non sembra avere l’intenzione di fare ritorno in maniera definitva nel nostro Paese, pur tornando saltuariamente in modo particolare per motivi di lavoro: “Con Mia non ho mai vissuto in Italia. Con Matilde finché aveva sei anni (l’età di Mia oggi). Ricordo che a Matilde dava fastidio l’attenzione che la gente mi rivolgeva; facevo la pubblicità di Tim e venivo fermata spesso per una foto. Per ora va bene così, ma chissà, magari un giorno ritornerò!” – ha detto in un’intervista.

Permettere a Matilde di stare con il papà ha una motivazione ben precisa: ““Quando sono venuta in America a vivere, lei ha preferito restare in Europa con suo papà. Aveva 9 anni e aveva vissuto solo con me fino ad allora. Ora vive a Parigi dove frequenta la scuola pubblica francese. Ogni sei settimane ha due settimane di vacanza e viene a trovare me e Mia”.

