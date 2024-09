L’amore di Caressa e Benedetta Parodi per i tre figli

Dalla splendida storia d’amore tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi, iniziata nel 1997 quando lui non aveva nemmeno trent’anni e lei appena venticinque, sono nati tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Entrambi sono legatissimi ai loro ragazzi, ma mediaticamente ha prevalso il rapporto di papà Fabio con Eleonora, probabilmente per via della partecipazione a Pechino Express. Un’avventura che ha arricchito profondamente padre e figlia, uniti nell’affrontare un percorso difficile e al tempo stesso emozionante.

“Quando siamo partiti avevamo l’idea di fare una gara, ma soprattutto di vivere un bel rapporto tra di noi. La nostra complicità credo sia stata importante da un punto di vista valoriale. Noi siamo così nella vita di tutti i giorni. Ci aiutiamo e ci sosteniamo sempre, non era affatto scontato”, ha raccontato il giornalista sportivo una intervista, ripercorrendo il percorso spumeggiante nel reality itineranti di Sky, tra ricordi, aneddoti e mille emozioni inattese.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi: “Nostri figli individui con le loro personalità”

Curioso che con ognuno dei suoi tre figli Fabio Caressa condivida un passione specifica: con Eleonora si è immerso in un viaggio avventuroso che lo ha portato fino a Pechino Expres. Con la figlia Matilde, invece, condivide la passione per la musica, mentre con Diego il confronto è prettamente su temi calcistici.

“Ma i miei figli sono individui che hanno la loro personalità, e sono liberi di fare le loro scelte”, ha detto e ribadito Caressa, spiegando che con sua moglie Benedetta non esercita alcun tipo di pressioni sulle loro vite e che tutti e tre sono naturalmente liberi di essere loro stessi. “Siamo una famiglia normale d Benedetta sta ai fornelli…”, le parole del giornalista sportivo per raccontare la vita di tutti i giorni in famiglia.

