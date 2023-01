Matilde Gioli: “Mio fidanzato Alessandro è sexy”/ “Incidente? Rischiai paraplegia”

Alessandro Marcucci, fidanzato di Matilde Gioli: era il suo maestro di equitazione, poi…

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Matilde Gioli ed il suo fidanzato Alessandro Marcucci, conosciuto qualche tempo fa durante una pausa dalle riprese di Doc. I due si sono incontrati grazie ad una passione comune: l’equitazione. L’attrice voleva migliorare le sue abilità e ha trovato nel suo insegnante un grande amore inaspettato. I due appaiono inseparabili e anche sui social, di tanto in tanto, non mancano le splendide dediche che si dedicano l’uno con l’altro. “Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere”, ha raccontato Matilde Gioli a proposito di Alessandro.

“Mano a mano che il tempo passava altri maledetti dettagli di quel ragazzo, di quell’uomo, tornarono ad agguantare la mia attenzione e il mio sguardo, che diventava sempre più curioso e in qualche modo disturbato dal potere disarmante che quell’individuo esercitava a sua insaputa su di me”, ha aggiunto la Gioli in un post social sulla storia d’amore con Alessandro.

Insomma se non è stato amore a prima vista, poco ci è mancato. Di certo da quando si sono conosciuti, non si sono mai allontanati. Matilde Gioli deve in qualche modo “dire grazie” alla passione per l’equitazione e per lo sport, altrimenti non avrebbe mai incontrato Alessandro. Nel passato sentimentale di Matilde Gioli c’è stato anche un ragazzo di Francesco Scianna, oltre ad altri traumi, fortunatamente non legati alle questioni di cuore.

Ad esempio, quando era piccola, Matilde ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che ha messo a serio rischio la sua salute. “Tra i 15 e i 16 anni ero in vacanza studio a Londra e ho fatto un brutto incidente in un parco acquatico. Mi è caduto sulla schiena un ragazzo di 90 kg e mi ha spaccato 5 vertebre. Ho rischiato la paraplegia, poi fortunatamente è andato tutto bene”, ha raccontato in una delle tante interviste del passato.

