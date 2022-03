Matranga e Minafò, chi sono?/ Dalla tv siciliana al successo a Made in Sud

Chi sono Matranga e Minafò?

Matranga e Minafò ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano de Martino su Rai2. Il duo di comici Toni Mantranga ed Emanuele Minafò sono formano una delle coppie più amate di Made in Sud, il popolare programma comico del piccolo schermo. Il duo è nato, professionalmente parlando, nel 2005 in un villaggio vacanze e ha cominciato a collaborare insieme poco dopo partecipando a diversi programmi televisivi locali come “Skrikkia la notizia” e “Preview”, trasmessi sulle reti locali siciliani. Dopo tantissimi anni di cabaret e televisione locale, la svolta per il duo comico siciliano è arrivata con la partecipazione a Made in Sud.

Il duo è diventato presenza fissa del programma comico di successo di Rai1 sin dalla primissima edizione. Dal 2012, infatti, i loro sketch hanno fatto divertire i milioni di telespettatori che non si perdono una puntata del programma comico trasmesso dagli studi di Napoli. Matranga e Minafò hanno portato in tv diversi personaggi: dai “cugini” a “Presentatore ed il concorrente”.

Matranga e Minafò, i cavalli di battaglia: da L’incidente a i cugini

Uno dei cavalli di battaglia di Matranga e Minafò è l’incidente. Si tratta di uno sketch che il duo comico siciliano porta in giro da tantissimi anni, ma che non hanno mai proposto a Made in Sud. Durante lo sketch i due litigano animosamente in siciliano: si tratta di una scenetta basata per l’appunto su un incidente con Minafò che scende dalla macchina accusando Matranga di averlo tamponato. Da lì una serie di incomprensioni e battute veloci che fanno davvero divertire.

Il successo del duo arriva però con i due cugini in discoteca a Made in Sud e con lo sketch del Presentatore ed il concorrente. Un successo che li ha visti anche debuttare sul grande schermo con il film “Un pugno di amici” girato interamente in Sicilia con riprese tra la città di Palermo e dintorni: Termini Imerese, Gratteri, Lascari e Isola delle Femmine (all’interno del Saracen Hotel).

