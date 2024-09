Matrimonio a prima vista, che fine hanno fatto le coppie della scorsa edizione?

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione di Matrimonio a prima vista 2024 che prenderà il via oggi, 25 settembre 2024, in prima serata su Real Time a distanza di pochi mesi dall’ultima edizione che si è svolta in primavera. Ed a proposito della scorsa edizione che fine hanno fatto le coppie di Matrimonio a prima vista? A lasciarsi addirittura la sera stessa della celebrazione del matrimonio era stata la coppia formata da Benedetta e Enrico. I due non hanno neanche voluto iniziare la convivenza e dopo la fine del programma non hanno mantenuto nessun rapporto.

Stessa fine ma destino diverso, invece, per Stefania e Roberto. La ha provato a far funzionare le cose ma erano presenti degli evidenti ostacoli. Lei non si sentiva coinvolta dall’uomo mentre quest’ultimo non è riuscito a guardare oltre il suo carattere definito inizialmente ‘gelido’. Nonostante si siano lasciati i due hanno mantenuto un ottimo rapporto e sono rimasti amici. È finita con un furiosa litigata, invece, l’esperienza a Matrimonio a Prima Vista per la coppia formata da Ilaria e Fabio. Quest’ultimo l’ha presa in giro sin dall’inizio sostenendo di non essere attratto fisicamente da lei, anche se c’è stata dell’intimità. Quando ha scoperto tutte le bugie dell’uomo Ilaria ha troncato ogni rapporto.

Ilaria e Giuseppe di Matrimonio a Prima Vista 2024: usciti insieme ma lasciati pochi mesi dopo

La risposta alla domanda che fine hanno fatto le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2024 si conclude con gli unici che hanno lasciato il programma in coppia: Ilaria e Giuseppe. Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti sono stati l’unica coppia a mettersi davvero in gioco nel reality di Real Time. Dopo essersi sposati hanno lavorato sui loro punti deboli, sui rispettivi difetti e sul rapporto con l’altro. Ilaria, inizialmente scettica, conoscendo meglio l’uomo ha scoperto una persona matura e sicura di se, mentre lo speaker radiofonico, che sin da subito si è dichiarato attratto dalla ragazza è riuscito a conquistarla e farsi apprezzare.

L’idillio, però, è durato poco Ilaria e Giuseppe si sono lasciati poche settimane dopo la fine del programma. In un lungo post sui social lui aveva confessato: “Il destino mi ha voluto portare da lei per conoscerla, per imparare sicuramente qualcosa in più e direi che ho imparato molto. Il destino però, vuoi per un motivo o per un altro, ha voluto anche interrompere questa relazione…Concludo questa mia breve riflessione per comunicare a tutti voi che “purtroppo” e sottolineo il purtroppo, io e Ilaria non stiamo più insieme.” Adesso, invece, c’è grande attesa per i nuovi concorrenti di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: almeno una delle tre coppia rimarrà unita?