Chi sono i concorrenti Matrimonio a prima vista 2024

Anche quest’anno, il trio di professionisti di Matrimonio a prima vista 2024 ha selezionato i concorrenti che si sposeranno al buio, andando a formare coppie di persone che non si conoscono. La psicoterapeuta e sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto ha formato tre nuove coppie, così composte: Valentina Pangallozzi ed Eric Ilardo, Chiara Maderna e Pietro De Luca, e Asia Marchesi e Anthony Giavarini. Andiamo a conoscerli uno per uno.

Valentina Pangallozzi ha 29 anni, è una commessa e vive da sola a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha all’attivo tre relazioni finite che l’hanno resa un po’ insicura. È molto empatica e curiosa. Nella prima puntata di Matrimonio a Prima vista 2024 di se ha raccontato: “Amo la fotografia, amo la natura. Amo fare le pulizie di notte, prima di andare a dormire. In amore ho sempre fatto scelte sbagliate e spero che ora gli esperti mi aiutino.”

Matrimonio a prima vista 2024, tra i concorrenti ci sono Asia Marchesi e Chiara Maderna

Asia Marchesi ha 28 anni e ha una sola relazione importante, finita, alle spalle. È indipendente, una gran lavoratrice, e nella vita non vuole accontentarsi. “Spero di trovare una persona compatibile a me, anche perché da sola scelgo solo persone che mi annoiano”, ha rivelato alle telecamere di Real Time. Chiara Maderna ha 38 anni e vive da sola a Novara. Ama avere tutto sotto controllo e ha all’attivo due storie finite. È un’insegnate della prima infanzia ed è una persona solare. “Mi aspetto di trovare un uomo che mi renda serena, perché non è mai successo fino a questo momento.”

Arriviamo ai concorrenti maschi di Matrimonio a prima vista 2024, con Anthony Giavarini che ha 30 anni e vive a Cologno al Serio. È scherzoso, genuino e semplice. “Amo il mio camion, mi piace la vita di campagna, sono un ragazzo molto pratico. Amo anche stirare, cucire e fare mestieri in generale, sono un ragazzo molto indipendente e sono fiero di me stesso. Odio la città. Non potrei vivere che in campagna. Nela mia vita manca solo una bella e brava ragazza che potrà star con me e invecchiare insieme, fare dei figli.”

Chi sono Pietro De Luca e Eric Ilardo

Pietro De Luca, invece, ha 37 anni, vive a Milano, è empatico, sportivo e crede ciecamente nel colpo di fulmine. “Amo la musica, produco musica rap, amo gli sport e avere i miei spazi. Odio le cose fuori posto e le asimmetrie. Mi aspetto di trovare un amore come quello di Diabolik ed Eva Kant, passionale.”

Tra i concorrenti di Matrimonio a prima vista troviamo infine Eric Ilardo, che ha 32 anni ed è di Spoltore, ha avuto una sola relazione importante. “Amo scrivere racconti, amo la notte e amo fare i puzzle. Odio le code in auto. Sono 17 anni che faccio solo danni, quindi ora spero che gli esperti scelgano bene per me.” ha dichiarato.