Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 e poi/ Coppie dopo la scelta finale: colpo di scena tra Ilaria e Fabio

Anticipazioni Matrimonio a prima vista Italia 2024 e poi

Dopo la puntata dedicata alle scelte finali delle coppie, Matrimonio a prima vista Italia 2024 torna in onda oggi, mercoledì 24 aprile, in prima serata su Real Time e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale tv, con un appuntamento speciale dal titolo “Matrimonio a prima vista Italia e poi”. Dopo la scelta finale, sugli otto protagonisti del docu-reality, le telecamere si sono spente e, a distanza di tempo, tornano ad incontrare gli esperti per svelare cos’è successo con il ritorno alla quotidianità. Gli esperti, nella puntata in onda questa sera, incontrano separatamente gli uomini e le donne. Cosa sarà accaduto, dunque, a tutti i protagonisti?

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, coppie: chi si è lasciato e chi sta insieme/ Dopo le scelte finali...

Superata la fase dei saluti, Enrico Bonechi e Benedetta Campigli che, durante la puntata della scelta avevano deciso di mettere fine al matrimonio, questa sera confermano l’intenzione di non tornare insieme e di continuare a percorrere due strade diverse. Entrambi, inoltre, riveleranno di aver incontrato altre persone che stanno conoscendo e con cui potrebbe nascere qualcosa.

Matrimonio a prima vista Italia 2024, scelta finale/ Diretta: Stefania e Roberto colpo di scena

Matrimonio a prima vista Italia 2024 e poi: cos’è successo a Stefania e Roberto, Ilaria e Fabio

Non è cambiato nulla tra Stefania Gioachin e Roberto Caruso che, nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia 2024, confermano l’intenzione di divorziare. Tuttavia, durante l’incontro gli gli esperti, lui sorprende tutti affermando di aver capito di essere ancora innamorato della sua ex. Una rivelazione che porta Nada Loffredi, la sessuologa del programma, a sottolineare l’errore commetto da Roberto nel decidere di partecipare a Matrimonio a prima vista Italia 2024 con il cuore ancora impegnato.

Scelta Ilaria e Giuseppe: stanno insieme/ Matrimonio a prima vista 2024: "Ci accomuna carattere e non solo"

Il vero colpo di scena è quello che regalano, poi, Ilaria Zanoli e Fabio Rossi. I due, durante la puntata della scelta, avevano deciso di dare una possibilità al matrimonio. Tuttavia, dopo due settimane dalla fine dell’avventura, i due hanno smesso di sentirsi. Fabio, inoltre, ha ammesso di non essere mai stato attratto dalla moglie che, a suo dire, non lo avrebbe aiutato ad aprirsi e a lasciarsi totalmente andare.

Giuseppe e Ilaria ancora insieme nella puntata di Matrimonio a prima vista 2024 Italia e poi

Il duro confronto tra Ilaria Zanoli e Fabio Rossi lascia l’amaro in bocca agli esperti di Matrimonio a prima vista Italia 2024 che, tuttavia, consolarsi con Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari che confermano l’intenzione di portare avanti il matrimonio. La coppia ammette di aver affrontato diversi alti e bassi scoprendo, però, la voglia di voler stare insieme e di dare seriamente una possibilità al loro rapporto.

Giuseppe, in particolare, spiega di essere rimasto particolarmente colpito dalla capacità della moglie di ascoltarlo anche “nei miei momenti di stress. Mi basta guardarci e ci mettiamo a ridere“. Parole importanti che confermano l’ottima riuscita dell’esperimento, almento per Giuseppe e Ilaria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA