Matrimonio a prima vista Italia 2020/ Anticipazioni 29 settembre: 6 single a caccia..

Matrimonio a prima vista Italia, l’esperimento sociale che porta sei single a sposarsi senza conoscersi, sta per tornare con la quinta stagione, la seconda su Real Time. Dopo il grande successo ottenuto Dal 29 settembre in anteprima su Dplay Plus arriva infatti Matrimonio a prima vista Italia 2020. Dal 6 ottobre, poi, il programma sarà visibile anche su Real Time. Nella nuova edizione, sei single accettano di partecipare ad un esperimento sociale in cui accettano di convolare a nozze con uno sconosciuto. Il primo incontro, infatti, arriva proprio il giorno delle nozze e solo al termine di una convivenza di cinque settimane, decideranno se restare insieme oppure dirsi addio chiedendo la separazione. Quello di Matrimonio a prima vista Italia è un esperiemento social in cui ha un ruolo fondamentale un team di esperti che studia le personalità dei single cercando di formare coppie che potrebbero avere un futuro. Nella nuova stagione di Matrimonio a prima vista, tale compito spetta alla sessuologa Nada Loffredi, al sociologo Mario Abis e allo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrin.

ANTICIPAZIONI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020

Chi saranno i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2020? I nomi dei sei single che hanno accettato di partecipare all’esperimento social, come svela la pagina Wikipedia dedicata al programma, sono: Giorgia, Luca, Nicole, Andrea, Sitara e Gianluca. La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia è formata da sei puntate. La prima, in onda in anteprima questa sera su Dplay e dal 6 ottobre su Real Time, sarà dedicata alla formazione della coppie e al matrimonio. Il secondo appuntamento sarà dedicato al viaggio di nozze e all’inizio della convinvenza. Spazio, poi, alla conoscenza e alle prime uscite con amici e parenti. La quarta puntata sarà dedicata alla reunione delle coppie. I momenti mai visti e la decisione finale saranno al centro della quinta puntata e, infine, ci sarà l’ultimo appuntamento con la vita delle coppie sei mesi dopo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA