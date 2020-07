Matrimonio a Prima Vista, Marco e Ambra divorziano/ “Rimane l’affetto, in futuro…”

In alcuni casi Matrimonio a prima vista è riuscito davvero a creare grandi amori. In altri le cose sono andate male, in altri ancora invece sono nate delle grandi amicizie. È stato così per Ambra e Marco, una delle coppie dell’ultima edizione andata in onda. Nonostante lui abbia tentato in ogni modo di conquistarla, lei ha sempre precisato di provare un affetto fraterno, una bella amicizia. Ed è proprio il sentimento che è poi rimasto tra i due, tant’è che un anno dopo il matrimonio hanno addirittura festeggiato l’anniversario insieme. Tuttavia anche Marco e Ambra alla fine hanno firmato per il divorzio. E proprio nelle ultime ore lui ha condiviso su Instagram alcuni scatti con Ambra, accompagnati da una lunga riflessione. “Quando un percorso finisce del tutto, qualcosa dentro si smuove sempre.” ha scritto Rompietti, per poi aggiungere “E l’ironia con la quale abbiamo messo il punto finale su questa situazione, non va confusa.⁣ Dietro a tutto questo c’è “l’arrivo” di un percorso fatto di emozioni contrastanti, il cui finale ha visto comunque prevalere un sentimento: IL BENE, che oggi come oggi NON È BANALE.⁣”

Marco e Ambra divorziano dopo Matrimonio a prima vista

Marco Rompietti ha dunque ribadito la ‘rottura’ definitiva con Ambra o, almeno, del loro matrimonio. “Vorrei scrivere tante altre cose, ma in fin dei conti mi viene da ringraziare tutti. […] Ma in modo particolare ringrazio la mia ex moglie (che chiamerò comunque moglie perché fa un po’ ridere così) perché al netto di tutto, sono fiero di poter dire che io e Ambra ci vogliamo un mare di bene, ed è un sentimento che ci accompagnerà sempre, per tutta la vita.” ha scritto, non senza un po’ di malinconia. D’altronde “Volersi BENE è la più grande “vittoria” che potevo ottenere da tutto questo lungo viaggio.⁣” sottolinea. Così conclude: “Ora è tempo di lasciare i ricordi alle spalle, di pensare al PRESENTE E FUTURO, e in entrambi questi lassi temporali, io voglio che Ambra, così come Cecilia, Luca, Fulvio e Federica, sia pure in modo diverso, con i diversi tipi di rapporto, ne facciano parte.⁣”



