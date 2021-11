Matrimonio a prima vista Italia 2021, 7a puntata/ Diretta: reunion di Sergio e Jessica, Davide e Martina e…

Matrimonio a Prima Vista 2021, puntata 9 novembre: il percorso

Questa sera, martedì 9 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda la settima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, giunto alla settima stagione (la quarta su Discovery +). Continua il percorso di conoscenza delle tre coppie protagoniste: Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila. È già passato un mese dal “matrimonio al buio”: le tre coppie – formate dall lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi – si sono sposati, sono andati in viaggio di nozze e hanno iniziato a convivere. Separatamente le tre spose e i tre sposi si sono incontrati per confrontarsi sui rispettivi matrimoni.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, 6a puntata/ Diretta: prove di convivenza, Dalila e i dubbi su Manuel

Ora è il momento di ritrovarsi tutti insieme. L’esperimento sociale è quasi giunto al termine: settimana prossima, infatti, scopriremo chi deciderà se restare insieme o divorziare. Ricordiamo che tutti gli episodi di questa edizione di “Matrimonio a prima vista Italia” sono già disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

Jessica e Sergio/ Restano insieme o si lasceranno a Matrimonio a prima vista 2021?

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 2021: le reunion delle coppie

La settima puntata di Matrimonio a prima vista 2021 si intitola “La reunion”. Mentre si avvicina la scelta finale, le tre coppie si incontrano, in un resort immerso nelle colline Bolognesi, tutte insieme per un ultimo confronto. È passato un mese dalle promesse fatte ed è arrivato il momento di fare un punto del percorso fatto. Dopo aver incontrato Jessica e Martina, Dalila ha iniziato ad avere dubbi sul suo matrimonio con Manuel. I due arrivano insieme al resort, ma si sono ignorati per tutti il viaggio. Appena arrivati iniziano a litigare. Inoltre Manuel non porta più la fede al dito.

Martina e Davide/ Divorzio in arrivo a Matrimonio a Prima vista Italia?

Anche tra Martina e Davide le cose non vanno molto meglio, lei continua ad allontanare il marito, rivelando una certa insofferenza nei suoi confronti. Sergio e Jessica, che avevano iniziato in salita il loro viaggio, ora sembrano la coppia con più possibilità di un futuro insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)





© RIPRODUZIONE RISERVATA