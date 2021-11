Matrimonio a prima vista Italia 2021, 8a puntata/ Diretta: scelta finale Sergio e Jessica, Davide e Martina..

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, puntata 16 novembre: insieme o divorziati?

Questa sera, martedì 16 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda l’ottava puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, giunto alla settima stagione (la quarta su Discovery +). Il percorso di conoscenza delle tre coppie protagoniste – Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila – è giunto al capolinea. Per i sei protagonisti è arrivato il momento di decidere se restare insieme o divorziare. Le tre coppie si presenteranno al cospetto dei tra esperti – il lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi – che settimane prima li hanno messi insieme.

Con loro analizzeranno il percorso fatto a partire dal matrimonio, passando dal viaggio di nozze, fino alla convivenza. Ricordiamo che tutti gli episodi di questa edizione di “Matrimonio a prima vista Italia” sono già disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 2021: la scelta finale delle coppie

L’ottava puntata di Matrimonio a prima Vista Italia 2021 si intitola “La scelta finale”. Si parte da Martina e Davide. I due, dopo il viaggio di nozze in cui le cose sembravano andare bene, di fatto non hanno mai cominciato la convivenza e il periodo di prova. Tornata dalla luna di miele, Martina si è chiusa nei confronti del marito, dando vita a numerosi scontri. Davanti ai tre esperti, Martina e Davide dichiarano di voler divorziare. Il ragazzo sembra disposto a voler ricominciare da zero fuori il programma, ma la ormai ex moglie appare molto più scettica a riguardo.

Per Manuel e Dalila le cose sembravano iniziate bene, grazie alla reciproca attrazione fisica. Ma dopo la prima reunion le cose hanno iniziato a peggiorare. Dalila ha iniziato a dubitare del marito e della sua sincerità. Anche loro decidono di divorziare. Jessica e Sergio, invece, che sembravano la coppia più in difficoltà il giorno del matrimonio, sono gli unici a decidere di restare marito e moglie: i due decidono di mettersi in gioco al 100% giorno dopo giorno! Settimana prossima puntata andrà in onda la puntata “E poi…” in cui scopriremo cosa è successo tra le coppie a distanza di mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA