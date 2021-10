Matrimonio a Prima Vista Italia 2021/ Concorrenti e coppie: Sergio-Jessica, Davide-Martina, Manuel-Dalila

Questa sera, martedì 5 ottobre, alle 21.20 su Real Time debutta “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”. Anche in questa edizione del programma sei single pronunceranno il fatidico “sì lo voglio” davanti a un perfetto sconosciuto. Le tre coppie avranno un mese di tempo per conoscersi, convivere e decidere se restare insieme. Prima grande novità è la new entry nel team di esperti: il lifecoach Andrea Favaretto affiancherà il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi. Esperto di comunicazione, Favaretto aiuterà le coppie a stabilire dialoghi più sinceri nelle delicata fase della convivenza. Le tre coppie di questa edizione sono: Sergio e Jessica, Davide e Martina e Manuel e Dalila.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: le tre coppie, i concorrenti della settima stagione

Conosciamo meglio le tre coppie protagoniste della stagione di “Matrimonio a prima vista Italia 2021”. Sergio e Jessica vivono entrambi a Milano. Sergio, nato e cresciuto nelle Marche, per 10 anni ha cambiato città ogni sei mesi. Jessica ha creato un’azienda di accessori e abbigliamento con un suo marchio.

Entrambi sono molto legati alla loro famiglia. Davide ha da sempre un doppio lavoro: è responsabile finanziario e lavora come PR nei locali notturni. Martina, originaria di Roma, vive a Gallarate ed è assistente di volo. Manuel e Dalila sono entrambi di Roma. Lui è titolare da 13 anni della tabaccheria di famiglia in cui lavora con la madre, lei è segretaria in una clinica veterinaria. Nella prima puntata assisteremo alla formazione delle coppie e ai loro matrimoni sulla sfondo di location da fiaba: Villa Erba sul lago di Como, Hotel Donna Camilla Savelli a Roma e Villa Esengrini Montalbano.

Come vedere Matrimonio a prima vista Italia 2021 in diretta straming

Dopo il matrimonio, le coppie voleranno in mete esclusive per la luna di miele e avranno poi un mese di tempo per conoscersi e convivere. Al termine del periodo, dovranno decidere se rimanere insieme anche nel futuro oppure no. Come lo scorso anno, a causa della pandemia, gli esperti hanno incontrato singolarmente e non in gruppo, i protagonisti di questa nuova edizione.

La prima puntata di “Matrimonio prima vista Italia” sarà visibile dalle 21.20 in chiaro su Realtime, mentre tutti gli episodi di questa edizione sono già disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

