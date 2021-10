Matrimonio a Prima Vista Italia 2021/ Diretta 3a puntata: come va tra Sergio e Jessica, Davide e Martina e..

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, terza puntata

Questa sera, martedì 12 ottobre, alle 21.20 su Real Time va in onda la terza puntata di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”, giunto alla settima stagione. Nella prima puntata i tre esperti – il lifecoach Andrea Favaretto affiancherà il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi – hanno formato le tre coppie protagoniste: Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila. L’affinità “sulla carta” troverà conferme nella vita reale? Le coppie hanno a disposizione circa un mese dopo le “nozze al buio”, partendo dal viaggio di nozze, passando per la convivenza fino all’incontro con amici e familiari dei propri compagni, per decidere se restare insieme o divorziare. Nella seconda puntata sono stati celebrati i matrimoni, in tre location da sogno. Ricordiamo che tutti gli episodi di questa edizione di “Matrimonio a prima vista Italia” sono già disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: il viaggio di nozze

Martina e Davide si sono sposati a Villa Esengrini Montalbano a Varese. Il loro percorso sembra iniziato in modo positivo, i due sono apparsi fin da sputo a loro agio. I novelli sposi trascorreranno il loro viaggio di nozze in Sardegna. Jessica e Sergio, la coppia lombarda, hanno celebrato il loro matrimonio a Villa Erba sul Lago di Como. Tra loro sono emerse già le prime divergenze, relative soprattutto a un diverso modo di concepire il lavoro e la vita. Il viaggio di nozze in Sicilia li aiuterà a colmare le loro distanze? Infine Dalila e Manuel si sono sposati all’Hotel Donna Camilla Savelli a Roma, un antico convento. Il loro matrimonio sembra iniziato sotto i migliori auspici: tra loro, entrambi romani, è scattata subito una forte intesa e un’immediata affinità fisica. Per la loro luna di miele andranno in Puglia. Dopo il viaggio di nozze, per le tre coppie inizierà la convivenza.

