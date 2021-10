MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ Diretta, la convivenza: Sergio-Jessica, Davide-Martina, Manuel-Dalila

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021, quarta puntata

Questa sera, martedì 19 ottobre, alle 21.20 su Real Time va in onda la quarta puntata di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”, giunto alla settima stagione. Nella prima puntata i tre esperti – il lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi – hanno formato le tre coppie protagoniste: Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila. Nella seconda puntata sono stati celebrati i matrimoni, in tre location da sogno, e nella terza puntata abbiamo assistito ai loro viaggio di nozze, in Puglia, Sardegna e Sicilia. Le coppie hanno a disposizione un mese per decidere se restare insieme o divorziare. Ricordiamo che tutti gli episodi di questa edizione di “Matrimonio a prima vista Italia” sono già disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: la convivenza delle coppie

La quarta puntata di “Matrimonio a prima vista” è dedicata al ritorno dal viaggio di nozze delle tre coppie e all’inizio della loro convivenza. Martina e Davide tornano dal loro viaggio di nozze in Sardegna, ma l’inizio della convivenza è un po’ freddo. Martina non apprezza molto l’atteggiamento troppo affettuoso di Davide. Inoltre la neo sposa confessa di aver ricevuto un messaggio dal suo ex che le chiedeva di non sposarsi. A questo punto, scoppia una forte discussione fra i due. Al rientro dalla Sicilia, Sergio soffre della mancanza di intimità con Jessica. I due decidono di trasferirsi da Jessica. I novelli sposi riusciranno a chiarirsi? Dalila e Manuel hanno creato un rapporto molto intenso durante la luna di miele in Puglia. La coppia decide di vivere un po’ da lei e un po’ da lui, dato che, abitano nello stesso quartiere di Roma. Manuel supera la prova del cagnolino di Dalila e incontra il suocero.

