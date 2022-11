Matrimonio a prima vista Italia 2022, 5a puntata/ Diretta: la reunion Michela e Alex, Carolina e Lucas e…

Matrimonio a prima vista Italia 2022, le anticipazioni della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 16 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda la quinta puntata di Matrimonio a priva vista Italia 2022 (la sesta stagione in onda sul canale di Discovery Italia). Settimana scorsa le tre coppie protagoniste – Michela Bono e Alex Balbo, Solange Salvo e Michele D’Addetta, Carolina Manfrin e Lucas Vianini – hanno concluso la luna di miele.

Solange e Michele sembrano aver iniziato con il piede giusto (tra loro c’è stato anche un primo vero bacio), Michela continua a stuzzicare Alex, mentre tra Carolina e Lucas sembra impossibile trovare un punto di incontro. Tra loro la freddezza e l’incompatibilità la fanno da padrona. I due avranno anche un confronto con esiti inaspettati. Ora è tempo di iniziare a convivere e per le tre coppie di incontrarsi per una fare un bilancio dei rispettivi matrimoni.

La reunion delle tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2022

Nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022, dal titolo “La reunion”, Solange Salvo e Michele D’Addetta decidono di trovare un appartamento insieme perché lei abita vicino ai suoi genitori. La ragazza non aveva detto nulla ai suoi riguardo il matrimonio. Anche Michela Bono e Alex Balbo decidono di trovare un nuovo appartamento, perché lei non se la sente di avere qualcuno al momento dentro la sua casa. Per Carolina e Lucas, invece, non si parla nemmeno di convivenza ancora. La reunion degli sposi sarà occasione per confrontarsi sull’esperimento che hanno intrapreso.

Carolina dirà di trovare Lucas poco sincero, secondo lei il marito si è creato un personaggio che sta portando avanti per non fare brutta figura di fronte alle telecamere. Nel finale della puntata, verrà spiegato che all’inizio delle convivenze Carolina e Lucas, pensando di non essere sentiti, hanno avuto una conversazione in cui sembrano volersi mettere d’accordo per pilotare l’esperimento…

Matrimonio a prima vista Italia 2022: dove e come vederla

Per scoprire cosa succederà a Lucas e Carolina dovremo aspettare la prossima puntata, la sesta, che andrà in onda mercoledì 23 novembre. Ricordiamo che è possibile vedere questa puntata in replica su Real Time sabato 19 novembre alle 13.25 e domenica 20 novembre alle 17.20. Sulla piattaforma Discovery+ sono già disponibili tutte le puntate di questa nona edizione, anche quelle in cui vengono svelate le decisioni delle coppie di restare insieme o lasciarsi. Appuntamento alle 21.20 su Real Time con la quinta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022.

