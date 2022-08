Matrimonio a prima vista Italia 2022, scoperto accordo tra Lucas e Carolina/ Produzione pubblica gli audio

Matrimonio a prima vista Italia 2022, scoperto accordo tra Lucas e Carolina

Su Discovery+ è già disponibile la nona edizione di Matrimonio A Prima Vista Italia. Tre nuove coppie, composte da Michele e Veronica, Alex e Michela e Lucas e Carolina, hanno deciso di mettersi in gioco in questa particolare avventura che va in onda in otto puntate. C’è però chi si è distinto sin da subito come Lucas e Carolina, il cui feeling sembra non essere scattato.

Sono proprio loro due i protagonisti di un filmato choc pubblicato proprio da Real Time sui canali ufficiali che li mostra palesemente accordarsi su come proseguire l’avventura nello show. Il comportamento di Lucas in modo particolare avrebbe attirato i sospetti del pubblico: per qualcuno sarebbe interessato soltanto alla visibilità del programma, ipotesi confermata proprio dall’audio pubblicato dai canali ufficiali.

Lucas e Carolina scoperti: cacciati da Matrimonio a prima vista Italia 2022?

Nel video si sentono infatti Lucas e Carolina parlare di un possibile accordo che servirebbe a sfruttare fino alla fine la visibilità del programma nonostante tra loro non sia scoccata la scintilla. Nell’audio Carolina dice: “Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene… Io sono… Eh ti ho capito. Però io piuttosto esco come una str*nza capito? Nel senso che non riesco proprio a fingere o ad accordarci per qualcosa, cioè non riesco proprio a farcela.”

Segue la risposta di Lucas: “Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto ‘Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più stro*za.’ E ti ho detto ‘Guarda, ‘ho capito’. Per venirti incontro ti ho detto “anche io ho una situazione…’ ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig* o brutto, non me ne frega un caz*o!” Quale sarà il provvedimento che prenderà la produzione nei loro confronti?













