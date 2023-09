Matrimonio a prima vista Italia 2023, 1a puntata/ Diretta e coppie: sei single a caccia dell’amore

Matrimonio a prima vista Italia 2023: anticipazioni e diretta prima puntata

Mercoledì 13 settembre, in prima serata, Real Time trasmette la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023. Giunto all’undicesima edizione, il docu-reality che rappresenta anche un esperimento sociale, mette alla prova sei persone single che hanno deciso di accettare di sposarsi non avendo mai incontrato il partner. Le regole del programma, infatti, non cambiano. Degli esperti formano delle coppie combinando esperienze di vita, caratteri e personalità e che, sulla carta, sarebbero perfette. La realtà, però, spesso porta ad una verità diversa.

Nelle scorse edizioni, infatti, sono poche le coppie che, al termine dell’avventura, hanno scelto di continuare la vita insieme. La convivenza e la vita di tutti i giorni mette a dura prova le coppie che, apparentemente, avrebbero tutte le carte in regola per essere felici. Chi sono, dunque, i sei single che questa sera pronunceranno il fatidico sì?

Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023

Sono tre le coppie che animeranno le varie puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2023. La prima coppia è quella da Sonia e Alberto. Lei è una mechaincal designer di Faenza ed ha 27 anni mentre lui ha 28 anni ed è un osteopata di Nova Milanese. La seconda coppia formata dagli esperti è quella di Gianna e Juanchi. Lei arriva da Eraclea, vicino Venezia e si occupa di selezionare il personale. Lui, invece, ha 35 anni lavora come operaio ed è originario della Repubblica Dominicana.

Infine, la terza ed ultima coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2023 è quella formata da Valentina e Alessandro. Lei ha 29 anni, arriva da Bergamo e ha una vera e propria passione per i viaggi. Lui, invece, ha 26 anni, è di Milano e lavora come analista e programmatore informatico.

Come vedere in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2023

Nel corso della prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 sarà mostrato il primo incontro tra i sei single che, poi, pronunceranno il fatidico sì diventando marito e moglie. Ogni coppia si sposerà in un posto diverso d’Italia e arriverà all’altare bendata scoprendo l’identità del partner solo nel momento della pronuncia del sì. I primi ad incontrarsi nel corso della prima puntata saranno Alberto e Sonia. Poi toccherà a Juanchi e Gianna e, infine, adAlessandro e Valentina,

La prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 può essere vista in diretta televisiva su Real Time e in diretta streaming sul sito ufficiale di Real Time. Ricordiamo, inoltre, che ogni episodio può essere visto in anteprima su Discovery Plus.

