Matrimonio a prima vista Italia 2023, 4a puntata/ Diretta e coppie: dal viaggio di nozze alla convivenza

Matrimonio a prima vista Italia 2023: anticipazioni quarta puntata

Mercoledì 4 ottobre, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023. L’esperimento sociale è entrato nel vivo. Dopo essersi incontrate il giorno delle nozze e aver pronunciato il fatidico sì, le coppie sono partite in viaggio di nozze dove non sono mancati i momenti teneri, ma anche le discussioni e le lacrime. Gianna e Juanchi hanno vissuto bei momenti durante la luna di miele, ma non sono mancati i momenti che hanno trascorso lontani l’uno dall’altra. Alberto e Sonia hanno approfittato del viaggio di nozze per conoscersi meglio. Alberto non ha apprezzato alcune parole di Sonia sul suo lavoro da dj e, successivamente, ha capito di avere un punto di vista della vita diverso da quello della moglie.

Nonostante le incomprensioni, Alberto ha spiazzato Sonia con una sorpresa romantica durante la quale c’è stata anche l’occasione di rinnovare alcune promesse. I due, così, decidono di andare avanti per capire se potrebbe realmente nascere l’amore. Non mancano piccole incomprensioni neanche tra Alessandro e Valentina che, però, decidono di mettercela tutta. Nel corso della puntata in onda questa sera, tuttavia, comincerà la vera sfida.

La convivenza delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023

Dopo aver vissuto il viaggio di nozze, per le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023 arriva il momento di tuffarsi nella vita quotidiana. Tornati in Italia, infatti, gli sposini cominciano la convivenza e non mancheranno i problemi causati dalla condivisione degli spazi, dalle diverse abitudini di vita, ma anche dalla gestione della casa come il fare la spesa, pagare le bollette e così via. Durante la convivenza, ci saranno momenti di intimità, ma anche di confronto.

Alessandro, in particolare, deciderà di provarci davvero con Valentina nonostante le sofferenze del passato così come Alberto che farà di tutto per vivere anche dei momenti di serenità con la moglie. Andrà tutto bene, invece, tra Gianna e Juanchi i cui, tuttavia, più che da un trasporto sentimentale, sembrano legati da un’amicizia.

Come vedere in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2023

Le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2023, visibili in anteprima su Discovery tramite un abbonamento, vengono trasmesse in chiaro, ogni mercoledì in prima serata, su Real Time. Attraverso il sito ufficiale del canale, contemporaneamente alla diretta televisiva, è possibile seguire anche la diretta streaming dei vari appuntamenti con il docu-reality.











