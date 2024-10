Prosegue tutto sommato nel migliore dei modi tra Asia Marchesi e Anthony Giavarini a Matrimonio a prima vista 2024. Sono momenti sereni e tranquilli per la coppia, almeno fino a quando i due sposi prendono possesso dell’appartamento messo a disposizione dalla produzione per la reunion. Qui arriva la prima amara sorpresa per la coppia, che scopre di dover condividere l’appartamento con le altre due. Non proprio quello che Asia Marchesi e Anthony Giavarini speravano. Come se non bastasse, oltre a non poter godere della privacy che avrebbero desiderato, i due concorrenti devono fare i conti con una coppia con cui pare non esserci molto feeling.

Più precisamente, Asia non riesce a legare con Chiara e si irrita nel momento in cui nota che tende a parlarle sopra. Si guasta non poco l’atmosfera per la Marchesi, che decide di sfogarsi in un confessionale. Cala il gelo nell’appartamento condiviso dalle coppie, ma la situazione migliora con l’arrivo di Erik e Valentina.

Asia Marchesi e Anthony Giavarini, le altre coppie di Matrimonio a prima vista 2024 “rovinano” l’intimità

Asia Marchesi e Anthony Giavarini sembrano un po’ amareggiati dal fatto di aver condiviso l’appartamento con le altre coppie, ma comunque sperano di potersi rifare presto. Nel frattempo Asia e le altre due spose di Matrimonio a prima vista 2024 si confidano sulle rispettive esperienze ed emerge la distanza fisica tra Chiara e Pietro.

Una confessione che spiazza Asia, la quale con la sua solita schiettezza fa sapere a Chiara che a suo avviso una storia così non può funzionare. In fin dei conti, valutando le esperienze delle altre coppie, Asia Marchesi e Anthony Giavarini sentono di aver fatto un bel percorso a Matrimonio a prima vista 2024: quando termineranno le registrazione decideranno di proseguire insieme?

