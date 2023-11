MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023, 8A PUNTATA/ Diretta: Alberto e Sonia proseguono la storia!

Diretta Matrimonio a prima vista 2023: commento live ottava puntata 1 novembre 2023

“Il tornare a casa dal lavoro e vederla all’interno della mia vita mi piaceva e mi dava delle conferme in più” spiega Alberto. Per Sonia, anche l’alluvione dell’Emilia Romagna che i due hanno vissuto insieme, a Faenza, ha fatto da “collante”. Lei spiega: “Se fossi stata qui con una persona con cui non vado d’accordo, sarebbe stata dura”. Anche per lui è stata “un’emozione forte”. Davanti agli esperti, il marito non si nasconde: “Io mi sono innamorato di te”. Una dichiarazione d’amore che anche lei condivide: i due infatti scelgono di proseguire insieme dopo essersi conosciuti a Matrimonio a Prima Vista 2023.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: Sonia e Alberto incontrano gli esperti

Sonia e Alberto non dovrebbero riservare grandi sorprese: parola degli esperti. I due, infatti, si sono trovati fin da subito molto bene, tanto che all’ultima puntata, il marito spiega: “Un bellissimo percorso che rivivrei anche domani. Sono arrivato al matrimonio molto agitato. È stato un percorso magnifico”. Una volta entrata, anche lei dice: “Ero molto nervosa e agitata. Sono arrivata all’altare che sembravo una gallina urlante. Ho pianto tantissimo prima di arrivare lì, sopratutto quando ho visto il mio papà”. I due ripercorrono insieme i momenti in cui bendati si sono conosciuti, toccandosi le mani. “La curiosità era tantissima”, spiega lui. “Lei tremava, mi ha fatto tenerezza, ho avuto un meccanismo di protezione nei suoi confronti”. Sonia, invece, ricorda la sensazione delle sue mani “morbidissime. E poi ricordo il profumo”.

Matrimonio a prima vista Italia 2023, anticipazioni e diretta puntata 1 novembre

Mercoledì 1 novembre, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023. Quella in onda questa sera è una delle puntate più attesa perché vede le tre coppie che si sono sposate al buio annunciare la decisione finale. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, dopo il viaggio di nozze, l’inizio della convivenza e la reunion con le altre coppie, è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva sul matrimonio. Juanchi Sanchez e Gianna Di Rosa. Sonia Liverani e Alberto Miliziano, Alessandro D’Agate e Valentina Mangili l‘avventura sta per terminare. Prima, però, tutte e tre le coppie, si guarderanno negli occhi annunciando il futuro del matrimonio.

Quale delle tre coppie protagoniste dell’undicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia resterà insieme? Chi, nonostante qualche problema, deciderà di dare una possibilità al matrimonio? E chi, invece, deciderà di mettere un punto definitivo al rapporto coniugale?

Matrimonio a prima vista Italia 2023: la scelta delle coppie

Quale sarà la scelta definitiva delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023? Per due delle tre coppie, l’avventura si concluderà in modo positivo. Due coppie, infatti, decideranno di restare insieme. Sulla prima, il pubblico non ha mai avuto dubbi. Si tratta di quella formata da Sonia e Alberto che hanno confessato di essersi innamorati l’uno dell’altra. Il loro feeling è stato evidente sin dall’inizio e, settimana dopo settimana, è nato un sentimento puro e genuino.

Lieto fine anche per Alessandro e Valentina. Nonostante le incomprensioni, i litigi e i vari momenti difficili, i due hanno deciso di continuare comunque a viversi nella vita di tutti i giorni. La coppia ha così deciso di dare una vera possibilità al matrimonio sperando che la vita quotidiana li aiuti a trovare un equilibrio. Rottura scontata, invece, per Juanchi e Gianna tra i quali non c’è mai stato neanche un feeling amichevole.

Come vedere in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2023

L’ottava puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 è assolutamente imperdibile per gli amanti del duc-reality. La puntata può essere vista in diretta televisiva su Real Time a partire dalle 21.30 sul canale 31 del digitale terrestre. Contemporaneamente alla diretta televisiva, è possibile seguire la diretta streaming collegandosi al sito ufficiale di Real Time cliccando qui.

