MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023/ Diretta, Giulia: “Non provo nulla…”

È cominciata una nuova puntata di Matrimonio a prima vita Italia 2023 con le varie coppie che cercano di destreggiarsi tra i loro sentimenti. Irene e Matteo, in viaggio a Napoli, sembrano affiatatissimi, come una vera coppia rodata desiderosa di conoscersi veramente. Contestualmente, Simona e Gennaro si trovano ad affrontare un nuovo gioco, che li vedrà a turno prendere il controllo delle situazioni che vivranno, al fine di conoscersi profondamente e capire se c’è veramente un’intesa tra loro. Critica, invece, la situazione di Giulia e Mattia che li vede al centro di una pausa in cui devono capire cosa provano veramente, sempre che lo provino. Lei, infatti, agli esperti confessa che “non è scattato niente dalla mia parte”. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Matrimonio a prima vista Italia 2023, sesto appuntamento su Real Time

Questa sera, mercoledì 5 aprile, alle 21.20 su Real Time va in onda il quinto appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023, il dating show giunto alla sua decima edizione. I tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto – hanno formato le tre coppie che, per la prima volta nella storia del programma, si sono sposate in contemporanea. Dopo il viaggio di nozze gli sposi hanno iniziato la convivenza e non sono mancati momenti di difficoltà.

Simona Viola è arrivata a casa di Gennaro Vergara con un cesto pieno di doni, ma un messaggio ben chiaro: è certa che il neo marito non sia l’uomo giusto per lei. Irene Pignieri e Matteo Riva hanno avuto la loro prima discussione ma sono riusciti a chiarirsi. Altro discorso per Giulia Martello e Mattia Benedetto: dopo giorni di distacco, i due non sono riusciti a superare la crisi aperta durante il rientro dal giorno di nozze.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: continua la convivenza

Nel sesto episodio di Matrimonio a prima vista 2023 (nella prima puntata su Real Time sono stata mandati in onda due episodi) le tre coppie continuano la convivenza. Irene e Matteo sono partiti per Napoli, città Natale di lei. Matteo avrà modo di conoscere la famiglia della moglie e i due rafforzeranno ulteriormente il loro rapporto. Tornati a Milano, riceveranno un regalo da Nada: un gioco riguardante la loro sessualità. Anche Simona e Gennaro dovranno fare un gioco per conoscersi meglio: “Re per un giorno e regina per un giorno”. In pratica avranno a disposizione un giorno a testa per ordinare all’altro cosa fare. Prima inizierà Gennaro nella sua casa a Reggio Emilia e poi toccherà a Simona a Viareggio. I due si divertiranno molto, ma Simona continuerà a dire che Gennaro non è l’uomo giusto per lei.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: Giulia e Mattia in campeggio

Nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 Giulia e Mattia parleranno con gli esperti. Mattia è convinto che Giulia non sia stata sincera e che abbia omesso di dire agli esperti del suo problema con il contatto fisico. Poi incontreranno Andrea Favaretto che proporrà alla coppia di ripartire da zero trascorrendo un giorno in campeggio. Basterà ai due per ritrovarsi? Ricordiamo che la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 10 va in onda su Real Time mercoledì 29 marzo 2023 alle 21.20 circa. Il programma può essere visto on-demand e dal giorno dopo in streaming su Discovery Plus in modo completamente gratuito. Se volete sapere cosa succederà nelle prossime puntate, potete vederle in anteprima, sempre su Discovery Plus, pagando l’abbonamento al servizio.

