Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Diretta: dal viaggio di nozze alla convivenza

Matrimonio a prima vista Italia 2023, quarto appuntamento su Real Time

Questa sera, mercoledì 22 marzo, alle 21.20 su Real Time va in onda il quarto appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023, il dating show giunto alla sua decima edizione. Nei primi episodi abbiamo assistito alla formazione delle tre coppie da parte dei tre esperti (Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto), al matrimonio in contemporanea e all’inizio del viaggio di nozze.

Irene Pignieri e Matteo Riva si sono piaciuti fin da subito e stanno mettendo le basi per un buon percorso. Simona Viola e Gennaro Vergara fanno fatica a comunicare, soprattutto per i grandi silenzi di lei, ma sembrano comunque intenzionati a fare un tentativo. Altro discorso per Giulia Martello e Mattia Benedetto: lei ha ammesso di non essere pronta a sfiorare il marito e si è infastidita quando Mattia le ha toccato le mani per ballare insieme.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: dal viaggio di nozze alla convivenza

Nel quarto episodio di Matrimonio a prima vista 2023 (nella prima puntata su Real Time sono stata mandati in onda due episodi) per le coppie è arrivato il momento di concludere la luna di miele e iniziare la convivenza. Irene e Matteo continuano a dimostrare di essere la coppia più unita e affiatata. Avvicinandosi la fine del viaggio di nozze, i due inizieranno anche a parlare della convivenza: Irene è molto impegnata per lavoro e ha in programma anche delle trasferte, ma Mattia decide di seguirla lavorando in smart-working. La magia tra loro continuerà? Continuano i problemi di comunicazione tra Simona e Gennaro, che tenterà di usare la carta del divertimento e della leggerezza. Simona, però, è convinta che lui non è il ragazzo adatto a lei. Gli sposi chiederanno l’aiuto degli esperti.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: Giulia e Mattia in crisi

Problemi insormontabili per Giulia e Mattia: la sposa non sembra proprio interessata a mettersi in gioco e ad andare oltre i dubbi sorti nel giorno del matrimonio. Mattia non l’ha colpita fisicamente e lei tende a limitare i contatti fisici con le persone che non conosce bene. Nemmeno l’ironia di Mattia riesce a scioglierla. Lo sposo inizierà quindi ad allontanarsi. Ricordiamo che la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 10 va in onda su Real Time mercoledì 22 marzo 2023 alle 21.20 circa. Il programma può essere visto on-demand e dal giorno dopo in streaming su Discovery Plus in modo completamente gratuito. Se volere sapere cosa succederà nelle prossime puntate, potete vederle in anteprima, sempre su Discovery Plus, pagando l’abbonamento al servizio.











