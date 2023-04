Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Diretta: tra Mattia e Giulia è irrecuperabile

Matrimonio a prima vista Italia 2023 continua con la reunion tanto attesa delle coppie, che le ha viste subito sfidarsi in una gara con l’arco per aggiudicarsi le stanze nel resort da sogno. Durante le giornate nel resort le coppie, assieme, cercano di migliorare le loro posizioni, specialmente tra Mattia e Giulia, portando la moglie a confessare che, nonostante quanto ha sempre detto al marito, lui non le è mai veramente piaciuto. Lui, di contro, sostiene chiaramente che la moglie non è, in realtà, una persona che vede veramente al suo fianco. Parlando con le telecamere, infatti, lei sostiene che “io e Mattia non ci capiamo proprio”. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Mattia e Giulia, Matrimonio a prima vista/ Confessioni e bugie: "Lui non mi piace"

Matrimonio a prima vista Italia 2023: i primi dubbi tra Matteo e Irene

È iniziata la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 che vede le coppie confrontarsi ancora con la convivenza, in attesa di prendere la decisione finale, ormai vicinissima. Tra Irene e Matteo sembra che le cose, però, siano leggermente peggiorate con l’avvicinarsi della decisione, in particolare con la moglie che confessa che “non mi sento serena in questo momento e metto in dubbio tutt. Non so se provo amore per lui”. Mattia e Giulia, nel frattempo, dopo il campeggio sembrano essersi ritrovati, anche se da entrambe le parti le tensioni sono ancora palpabili, assieme ad una certa diffidenza. Tra Simona e Gennaro, invece, dopo il gioco proposto dagli esperti del programma, tutto sembra essere migliorato, con la moglie che confessa che “abbiamo fatto grandi passi avanti”. (Agg. di Lorenzo Drigo)

IRENE E MATTEO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ "Non sono serena, metto in dubbio tutto"

Matrimonio a prima vista Italia 2023, settimo appuntamento su Real Time

Questa sera, mercoledì 12 aprile, alle 21.20 su Real Time va in onda il settimo appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023, il dating show giunto alla sua decima edizione. I tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto – hanno formato le tre coppie che, per la prima volta nella storia del programma, si sono sposate in contemporanea. Dopo il viaggio di nozze gli sposi hanno iniziato la convivenza e non sono mancati momenti di difficoltà.

Ora per le tre coppie è tempo di reunion, per fare un bilancio delle rispettive esperienze. Nella sesta puntata le coppie hanno iniziato le convivenze. Giulia e Mattia, invece, hanno trascorso due giorni insieme in campeggio, su indicazione degli esperti, per provare a far ripartire il loro matrimonio. Anche il matrimonio di Simona e Gennaro fatica a decollare.

SIMONA E GENNARO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ "Abbiamo fatto dei grandi passi"

Matrimonio a prima vista Italia 2023: la reunion

Nel settimo episodio di Matrimonio a prima vista 2023 le tre coppie si ritrovano insieme per trascorrere una giornata nella natura. Per le spose e gli sposi sarà occasione di confrontarsi tra loro e fare un bilancio delle rispettive esperienze. La coppia formata da Irene e Matteo è senza dubbio quella che è partita con il piede giusto: i due si sentono quasi in imbarazzo a comportarsi da marito e moglie davanti alle altre due coppie, che invece non hanno trovato la stessa sintonia. In un momento di intimità con le altre due spose, Giulia esporrà la sua verrà posizione nei confronti di Mattia. Se al marito e alla redazione ha detto di essere stata bene nel weekend in campeggio e di volere impegnare nell’esperimento, con le due due amiche ammetterà che il marito non le piace e per questo che non riesce ad avere un approccio fisico con lui.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: Giulia e Mattia si dividono dopo la reunion

Durante la cena le tre coppie riunite avranno un’altra occasione per confrontarsi. Si parlerà a lungo di Giulia e Mattia, tanto che dopo la cena Matteo vorrà parlare da solo con la ragazza. La reunion si concluderò con un acceso litigio tra i due coniughi che si divideranno per sempre. Alcuni giorni dopo, invece, a pranzo con la famiglia di lui, Irene e Matteo si ritroveranno ad affrontare il “fantasma” del lavoro di lei, che potrebbe rovinare il loro futuro insieme.

Ricordiamo che la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 10 va in onda su Real Time mercoledì 12 aprile 2023 alle 21.20 circa. Il programma può essere visto on-demand e dal giorno dopo in streaming su Discovery Plus in modo completamente gratuito. Se volete sapere cosa succederà nelle prossime puntate, potete vederle in anteprima, sempre su Discovery Plus, pagando l’abbonamento al servizio.

