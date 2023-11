Matrimonio a prima vista Italia 2023, E poi…/ Anticipazioni e diretta: svolta per Valentina e Alessandro!

Matrimonio a prima vista Italia 2023 E poi…, anticipazioni ultima puntata: cos’è accaduto alle coppie mesi dopo

Questa sera 8 novembre su Real Time va in onda Matrimonio a prima vista 2023 E poi…, la puntata finale di questa edizione del programma. Sono trascorsi ormai mesi dalla decisione di rimanere insieme o divorziare ed è tempo dunque di scoprire se per le tre coppie è cambiato qualcosa, se ci sono stati riavvicinamenti o rotture.

Ricordiamo che nel corso della scelta finale Sonia e Alberto e Alessandro e Valentina hanno espresso il desiderio di continuare a restare sposati. Non è andata altrettanto bene per Juanchi e Gianna che, senza particolari sorprese, hanno voluto troncare la loro relazione. Nel corso della puntata però non mancheranno colpi di scena, soprattutto da parte della coppia comporta da Valentina e Alessandro.

Matrimonio a prima vista Italia 2023, E poi…: quali coppie stanno ancora insieme e chi si è lasciato

La prima coppia a raccontarsi nel corso di Matrimonio a prima vista Italia 2023 E Poi… è quella composta da Sonia e Alberto. I due hanno lasciato insieme il programma, rimanendo sposati, e possiamo anticiparvi che la loro storia procede a gonfie vele. Nonostante l’impatto con la vita reale non sia stato semplice, i due hanno cercato un compromesso in ogni cosa, facendo sempre prevalere il forte sentimento che provano l’uno per l’altra. Nessun riavvicinamento insieme per Juanchi e Gianna: tra i due permane la freddezza e le incomprensioni, che li portano a discutere anche nel corso dell’ultima puntata.

Colpo di scena invece per Alessandro e Valentina. La coppia aveva lasciato Matrimonio a prima vista 2023 con la decisione di proseguire la loro conoscenza e, dunque, non divorziare; purtroppo le cose fuori non sono andate bene. Tra le lacrime Valentina ha annunciato che è stato Alessandro a voler chiudere definitivamente la storia, nonostante lei avrebbe dato alla loro coppia un’ultima possibilità.











