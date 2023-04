Matrimonio a prima vista Italia 2023, E poi…/ Diretta: Matteo e Irene ancora insieme

Diretta Matrimonio a prima vista Italia 2023 e commento live 26 aprile 2023

Mesi dopo le tre coppie ritornano nel programma. I tre ragazzi si sono ritrovati, raccontandosi a vicenda come abbiano trascorso questi mesi e confermando la loro amicizia. Anche le tre ragazze si sono ritrovate, sebbene Irene si sia dispiaciuta per aver perso i rapporti con le due amiche, Giulia e Simona. Il momento di mettersi a nudo di fronte agli esperti è finalmente arrivato. La prima coppia a raccontarsi è quella composta da Mattia e Giulia.

Nulla è cambiato tra di loro: dopo la scelta di separarsi, i due hanno ammesso di non aver avuto alcun contatto in questi mesi che hanno fatto seguito al programma. Anche per Simona e Gennaro non ci sono stati grossi miglioramenti. I due sono rimasti in un rapporto di amicizia, ma una discussione ha rischiato di mandare tutto in frantumi. Matteo e Irene, infine, proseguono la loro storia d’amore: nonostante una crisi iniziale, i due hanno superato ogni ostacolo e sono ancora felicemente marito e moglie (Agg. Ruben Scalambra).

Al via la puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023, E poi…

Diversi mesi dopo la scelta di rimanere sposati o separarsi, le tre coppie avranno confermato tale decisione o ci aspettiamo qualche sorpresa? Prende il via l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023, quella di “E poi…“, che riporterà le tre coppie di fronte agli esperti per scoprire se qualcosa è cambiato o meno.

Se Giulia e Mattia da un lato, e Simona e Gennaro dall’altro, hanno deciso di lasciarsi, Matteo e Irene sono ancora marito e moglie o la loro storia non ha saputo reggere dopo la fine del programma? La puntata prende il via con un breve riepilogo del percorso delle tre coppie, in attesa di scoprire come si sono evolute le cose a telecamere spente (Agg. Ruben Scalambra)

Matrimonio a prima vista Italia 2023, E poi…

Questa sera, mercoledì 26 aprile, alle 21.20 su Real Time va in onda l’ultimo appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023, il dating show giunto alla sua decima edizione. Nella puntata “E poi…”, realizzata mesi dopo la scelta finale, ritroveremo le tre coppie protagoniste: a distanza di mesi hanno confermato la scelta o è cambiato qualcosa? Settimana scorsa le coppie davanti ai tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto – hanno preso la loro decisione di restare sposati o separarsi.

Solo Irene Pignieri e Matteo Riva sono rimasti marito e moglie. Giulia Martello e Mattia Benedetto non si erano più visti dopo la reunion e non trovando alcun punto di incontro hanno scelto di divorziare. Anche Simona Viola e Gennaro Vergara hanno divorziato, nonostante tra loro sia nato un profondo profondo affetto.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: le coppie insieme dopo la scelta

Nell’episodio di Matrimonio a prima vista 2023 dal titolo “E poi…” le tre coppie protagoniste si ritroveranno insieme e incontreranno i tre esperti, per confrontarsi dopo alcuni mesi dalla scelta. Giulia e Mattia diranno di non essersi più visti né sentiti, confermando quindi la decisione di divorziare. I due avranno modo di rivedere alcuni momenti del loro percorso: Giulia, in particolare, ammetterà di aver fatto fatica a vedere quei momenti e di non aver apprezzato, con il senno di poi, i suoi comportamenti. Simona e Gennaro hanno coltivato la loro amicizia in questi mesi: lui ha anche partecipato alla festa di compleanno del fratello di Simona. Verso agosto però le cose si sino un po’ arrestate: Simona temeva che Gennaro fosse ancora innamorato e ha preso le distanze da lui, che voleva trascorrere le vacanze a Viareggio.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: Irene e Matteo ancora insieme?

Per quanto riguarda Irene e Matteo, i due diranno di essere ancora sposati, ma di aver passato un momento difficile subito dopo la scelta. Come in passato, la coppia è riuscita a superare quel momento e a trascorrere delle belle vacanze insieme. Incalzati dagli esperti, Irene e Matteo ammetteranno di essere sulla strada per innamorarsi l’uno dell’altra. Ricordiamo che la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 10 va in onda su Real Time mercoledì 26 aprile 2023 alle 21.20 circa. Il programma è interamente disponibile in streaming su Discovery Plus.











