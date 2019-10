Matrimonio a prima vista Italia, 6 mesi dopo/ Anticipazioni: Luca e Cecilia shock!

Lo speciale di Matrimonio a Prima Vista Italia – 6 mesi dopo andrà in onda in chiaro su Real Time il 5 novembre. Tuttavia, per gli abbonati Plus, lo speciale è già visibile su DPlay. Possiamo dunque già svelare alcune delle anticipazioni di ciò che andrà in onda il 5 novembre ma, se non volete perdervi la sorpresa, potete anche interrompere qui la lettura. Per coloro che invece proprio non riesco ad attendere la fatidica data, iniziamo a svelarvi che i colpi di scena non sono mancati. Uno su tutti riguarda l’unica coppia che ha concluso insieme la sua avventura a Matrimonio a prima Vista quest’anno: Cecilia e Luca. La coppia ha deciso di non divorziare alla fine dell’esperimento, ma come sono andate poi le cose? A quanto pare non bene. Dal racconto dei due, infatti, pare che quando le cose si siano fatte serie, Luca abbia deciso di tirarsi indietro.

Matrimonio a prima vista Italia: colpo di scena per Luca e Cecilia…

Luca ha ammesso che aveva dubbi anche al momento della scelta finale, ma sperava che le cose senza telecamere evolvessero. Con lei si è infatti sentito a disagio e per questo si è allontanato. Alla fine, entrambi hanno consegnato le loro fedi e hanno chiuso con un divorzio questa esperienza. Tre divorzi su tre, dunque, quelli di questa edizione di Matrimonio a prima vista. D’altronde anche per Federica e Fulvio ci sono delle novità. Di fronte agli esperti, lei ammette di essere stata fredda sin dall’inizio nei confronti di Fulvio e di aver sbagliato in questo. Il colpo di scena, però, anche in questo caso non manca: un bacio a stampo. Cosa sarà cambiato tra i due? Continua, infine, anche la conoscenza tra Ambra e Marco e, a quanto pare, per il meglio.

