Matrimonio a prima vista Italia 7/ Coppie e diretta: Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila

Matrimonio a prima vista Italia 7: anticipazioni prima puntata 22 luglio

Grande sorpresa per i fans di Matrimonio a prima vista Italia. La settima edizione dell’esperimento sociologico che ha conquistato il pubblico sin dalla prima edizione, inizialmente annunciata per ottobre, è stata anticipata e, la prima puntata, andrà in onda questa sera, in prima serata, su Real Time. Gli esperti Mario Abis e Nada Loffredi, insieme al nuovo arrivato Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione, formeranno le tre coppie che si sposeranno senza neanche conoscersi.

Come accaduto nelle precedenti edizioni di Matrimonio a prima vista, anche nella settima edizione, sei single si ritroveranno all’altare per sposarsi. Gli esperti, in base all’età e alle esperienze di vita, formeranno tre coppie che, dopo il fatidico sì, cominceranno un viaggio di vita insieme. Dopo il matrimonio, infatti, ci sarà il viaggio di nozze, la convivenza durante la quale dovranno affrontare i problemi quotidiani di tutte le coppie e la scelta finale. Chi sono, dunque, le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 7?

Quali sono le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 7? Scopri i concorrenti

Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 7 sono quelle formate da Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila.

Coppia Sergio e Jessica

Sergio Capozzi ha 35 anni, vive a Milano ed è uno sviluppatore di franchising e ha un ottimo rapporto con la famiglia. Sergio sposerà Jessica che ha 32 anni, ed è un’impreditrice di Milano. Anche lei ha un ottimo rapporto con i genitori.

Coppia Davide e Martina

Davide Graceffa ha 31 anni e lavora come responsabile finanziario e PR. Si sposerà con Martina Manoni, 30 anni che lavora come assistente di volo.

Coppia Manuel e Dalila

Manuel Felici ha 35 anni ed è un tabaccaio di Roma. E’ legatissimo ai genitori e vede in loro un esempio da seguire. All’altare conoscerà Dalila Cantagallo, una segretaria trentacinquenne romana che gli esperti considerano la donna giusta per lui. Esattamente come il suo futuro marito, anche Dalila ha un ottimo rapporto con i genitori. Tutte le famiglie degli sposi accetteranno la scelta di sposarsi senza conoscere il partner?



