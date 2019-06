Matrimonio a prima vista, Sara e Stefano chiedono l’annullamento/ Ma la legge dice no

Dal matrimonio in tv all’annullamento. E’ questo il percorso sentimentale di Stefano Soban, 41 anni, titolare di una nota gelateria di Alessandria, e Sara Wilma Milani, 39 anni, cantante di Abbiategrasso, che dopo due anni e mezzo dal fatidico sì hanno deciso di lasciarsi e continuare a percorrere strade separate. Sara e Stefano sono stati tra i protagonisti della seconda edizione di “Matrimonio a prima vista”, il format americano in onda su Sky il cui obiettivo è formare la coppia perfetta: all’interno del programma, degli sconosciuti accettano di sposarsi senza essersi mai visti e di essere spiati dalle telecamere per tre mesi avendo poi la possibilità di chiedere la separazione consensuale entro sei mesi dal fatidico sì con le spese legali a carico della società che produce il programma. La decisione di Stefano e Sara, però, è arrivata due anni e mezzo dopo il sì: i due coniugi, inoltre, non si accontentano della separazione, ma hanno chiesto l’annullamento del matrimonio.

Matrimonio a prima vista: il giudice dice no all’annullamento del matrimonio di Sara e Stefano

Dal 21 novembre 2016 in cui Sara e Stefano sono diventati marito e moglie davanti alle telecamere di Matrimonio a prima vista sono passati due anni e mezzo. Oggi, i due si sono resi conto di non essere fatti per stare insieme. «Ci siamo resi conto che non eravamo così compatibili – racconta Stefano come scrive il Corriere della Sera -. Litigavamo spesso, quindi abbiamo pensato di chiedere subito la separazione. A quel punto sono iniziati i problemi». «Mi sono rivolta all’avvocato e ho presentato richiesta di annullamento del matrimonio in tribunale – spiega invece la sposa -. Ma le irregolarità di forma, come abbiamo appreso dalla sentenza, non sarebbero così rilevanti. Una situazione surreale che vorrei risolvere al più presto. Stiamo valutando il ricorso in Appello». I due, ora, attendono di conoscere la nuova decisione del giudice. Stefano, però, è tranquillo perchè, in ogni caso, Sara Wilma non chiederà il mantenimento: «Siamo sposati da due anni e mezzo, ma Wilma sarà molto onesta quando riusciremo a separarci: non mi chiederà l’assegno di mantenimento, anche se potrebbe legalmente farlo» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA