Matrimonio a priva vista Italia 2021/ Coppie: intoppi per Salvatore e Santa, Fabio…

Torna questa sera l’appuntamento con Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. Oggi, 24 marzo 2021, va in onda la nuova puntata dello show in cui si assiste all’evolversi della storia di tre coppie che si sposano senza essersi conosciuti prima. In particolare, la puntata di questa sera porta il titolo di “tra viaggio di nozze e convivenza” e ci addentra ancor di più nella conoscenza delle tre coppie che hanno deciso di mettersi in gioco.

Ricordiamo che queste sono composte da Francesco e Martina, Santa e Salvatore, Fabio e Clara. Nel nuovo appuntamento Salvatore dovrà fare i conti con un malumore di Sara che scatenerà un po’ di incomprensioni nella coppia. Martina e Francesco, invece, visiteranno posti da sogno in Sardegna. Continua invece a gonfie vele tra Clara e Fabio, nonostante l’imminente partenza di lui con gli amici.

DAI VIAGGI DI NOZZE DELLE COPPIE AI PRIMI IMPREVISTI…

Nella nuova puntata di Matrimonio a Prima vista Italia 2021 ripartiremo dunque dai viaggi di nozze delle tre coppie. Fabio e Clara sono in un castello in Abbruzzo e si stanno divertendo molto, anche se gli imprevisti sono dietro l’angolo. Martina e Francesco si stanno conoscendo meglio tra le bellezze della Sardegna, invece Francesco e Martina, i primi a sposarsi in questa edizione, sono partiti per arrivare a trascorrere la luna di miele in Franciacorta. Ricordiamo che Matrimonio a prima vista Italia va in onda a partire dalle ore 21.25 su Real Time, canale 31 del Digitale Terrestre. Dopo la messa in onda la puntata sarà inoltre visibile in streaming su Discovery+.

