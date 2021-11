Matrimonio Alex Belli e Delia Duran è vero?/ Dubbi e accuse dalle ex di lui: “Finto”

I dubbi sul Matrimonio Alex Belli e Delia Duran: gli attacchi alla coppia…

C’è un tema caldo che aleggia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip e di cui si parlerà questa sera nel corso della nuova diretta: il matrimonio dell’attore con Delia Duran. Numerosi indizi e testimonianze degli ultimi giorni porterebbero a pensare che le nozze dei due non siano valide e, dunque, che si tratti di un matrimonio finto. Le prime stoccate sono arrivate dall’esperta di gossip Deianira Marzano che, su Instagram, ha segnalato la cosa.

Dopo poco è però arrivata una prima vera testimonianza: quella dell’ex di Alex Mila Suarez. Raccontando alcuni retroscena della fine della loro storia, la showgirl, riferendosi alle nozze con Delia, ha dichiarato che: “Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip.” Una scena messa in piedi per far parlare di loro: questa l’insinuazione della Suarez.

Alex Belli e Delia Duran sono davvero sposati? Le testimonianze

La testimonianza più importante è però arrivata poco dopo dall’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova. Proprio la Marzano ha pubblicato lo screen di una conversazione della donna, inviatale da un utente, in cui lei rivela di non aver mai divorziato da Alex: “Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati.” Dichiarazioni, queste, che lascerebbero pochi dubbi qualora si rivelassero del tutto veritiere. Sta di fatto che Alfonso Signorini è pronto ad indagare: “Gira voce che il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran non sia valido. Questa sera indagheremo anche su questo”, ha ammesso il conduttore in diretta su Canale 5.

