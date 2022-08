Matrimonio all’italiana/ Su Rai 1 il film con Sophia Loren e Marcello Mastroianni

Matrimonio all’italiana, film di Rai 1 diretto da Eduardo De Filippo

Matrimonio all’italiana andrà in onda su Rai 1 oggi, domenica 28 agosto, a partire dalle ore 14.00. Si tratta di una brillante commedia teatrale del grande Eduardo De Filippo, Filomena Marturano, adattata per il grande schermo da Vittorio De Sica. Il film è uscito contemporaneamente nelle sale cinematografiche in Italia, Spagna, Francia e USA nel dicembre del 1964.

Matrimonio all’italiana è una commedia drammatico-sentimentale interpretata dai migliori attori che hanno segnato la storia del cinema italiano: la grande Sophia Loren è Filumena Marturano, Marcello Mastroianni è Domenico Soriano, i due protagonisti. Completano il cast: Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo, Enzo Aita e altri. La sceneggiatura è scritta insieme da più artisti: Renato Castellani, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Tonino Guerra.

Matrimonio all’italiana, la trama del film

Matrimonio all’italiana è ambientano nella Napoli del dopoguerra, nel 1964. Domenico Soriano, un ricco pasticcere, porta avanti da tempo una relazione segreta con Filumena Marturano conosciuta, quale giovane prostituta, durante i bombardamenti in una casa di tolleranza.

È la sua amante da circa venti anni; egli intenerito e innamorato la allontanò subito dal mondo della prostituzione fornendole, dapprima, un appartamento in cui vivere, successivamente un lavoro come badante della madre anziana.

Filumena, in realtà, spera sempre in un matrimonio e fa di tutto per ottenerlo fino al punto di fingersi ad un passo dalla morte per farsi sposare in extremis. Ma Domenico scopre l’inganno e si trova innanzi un’altra rivelazione:

Filumena ha tre figli di cui uno è il suo. All’uomo, scopertosi padre all’improvviso, non viene rivelato quale dei ragazzi è suo figlio e cerca di scoprirlo da solo rivelandosi invece padre di tutti e tre. Il film non è semplice trasposizione sulla scena cinematografica del testo teatrale di Eduardo De Filippo, ma un’elaborata e accurata narrazione filmica arricchita anche da flashback che mostrano i momenti di vita precedenti dei due protagonisti.











