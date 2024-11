Andreas Muller e Veronica Peparini sono due persone che fanno da concorrente unico nella trasmissione tv La Talpa, programma in onda in prima serata su Canale 5 e che vede la conduzione di Diletta Leotta. Ma andiamo a conoscere la coppia che ormai da anni fa coppia fissa e vediamo come i due si sono conosciuti.

Andreas Muller è di origini tedesche, è nato a Singen nel 1996 ma coltiva la sua passione per la danza fin da bambino, e lo abbiamo conosciuto per la vittoria nella sedicesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi. La sua più grande vittoria nella trasmissione arriva in amore visto che Andreas conosce Veronica Peparini, coreografa e ballerina che svolge il ruolo di insegnante durante la trasmissione.

Veronica è nata il 25 Febbraio 1971 e c’è quindi differenza di età tra i due che sono però davvero molto legati. Veronica ha avuto due figli da una precedente relazione, Daniele e Olivia ma a Marzo 2024 la coppia ha annunciato la nascita di Penelope e Ginevra, due gemelline che hanno dato cosi una grande gioia nella vita della coppia. Al momento i due non sono sposati ma emergono nuovi clamorosi dettagli.

Andreas Muller e Veronica Peparini, spunta un curioso retroscena

Al momento Andreas Muller e Veronica Peparini non sono sposati ma negli ultimi giorni sono emersi rumors sul loro rapporto. Come riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, ci sarebbe stata una proposta di matrimonio ma la donna non avrebbe gradito ed anzi si sarebbe infuriata dinanzi a questo gesto.

Poco prima della prima puntata di La Talpa Andreas avrebbe fatto la proposta davanti a tutto il cast, la donna – secondo questa segnalazione anonima – avrebbe detto si, ma dopo si sarebbe letteralmente infuriata con il suo partner. Le ragioni risiederebbero soprattutto in una questione di privacy, a cui l’ex prof di Amici tiene molto. Un gossip che ha allarmato i fan della coppia, che da tempo sperano nel coronamento di questo amore con un matrimonio.

A meno di cose clamorose la proposta dovrebbe comunque andare in diretta tv ma senza i motivi della lite. E parliamo comunque di un caso raro visto che Andreas e Veronica stanno insieme dal 2018 e non hanno quasi mai litigato, almeno secondo quanto raccontano loro. I due inizialmente avevano mantenuto la loro storia segreta, poi pian piano i due sono diventati inseparabili ed ora hanno concepito le gemelle.