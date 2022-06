Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini, Una storia d’amore/ Diretta Real Time, ospiti: tanti vip presenti

Matrimonio Beatrice e Marco, una storia d’amore, il docu film su Real Time

Il 29 maggio 2022 Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati. Questa sera, venerdì 24 giugno, alle 21.20 su RealTime (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming su Discovery+ andrà in onda “Beatrice e Marco, una storia d’amore”, il docu film che racconta la storia del loro amore e della loro famiglia. Il matrimonio e i preparativi, ma anche la loro vita di tutti i giorni e i luoghi d’infanzia dei due sposi. Marco e Beatrice si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne nel 2014 e da allora non si sono più lasciati. L’ex tronista ha subito accolto nella sua vita Alessandro, il figlio di Beatrice nato dal precedente compagno Nicolas Bovi. Poi sono arrivate le figlie Bianca e Azzurra. Dopo 8 anni dalla scelta dell’ex tronista, i due si sono sposati nella splendida cornice di Capri a Villa Lysis.

Beatrice Valli e Marco Fantini avrebbero dovuto sposarsi nel 2020: l’ex tronista aveva fatto la proposta davanti alla Torre Eiffel, a Parigi, a ottobre 2019, ma le nozze sono state rimandate a causa della pandemia. “Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo, ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”, ha scritto la bella influencer su Instagram, nel giorno del loro matrimonio. Lo speciale di Real Time non racconta solo il giorno del matrimonio tra i due, ma porterà i pubblico a “casa Vallini” per conoscere la quotidianità della coppia e il rapporto con i figli.

Al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini erano presenti i tre figli Alessandro, Bianca e Azzurra, e le sorelle dell’influencer Ludovica ed Eleonora, nel ruolo di damigelle. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata accompagnata all’altare dal padre Andrea e dal figlio Alle. Tanti i volti vip che hanno preso parte alla cerimonia: Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi, Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, Elettra Lamborghini e Bianca Atzei che ha cantato per gli sposi. Dopo il rito civile celebrato a Capri, la coppia ha annunciato che presto si sposeranno anche in Chiesa: “Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”, ha detto la Valli su Instagram

