Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: dove si sposano, location, testimoni/ 150 invitati, c’è la Ferragni

Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: si sposano nella location di Vulcano, come è nata la decisione?

E’ tutto pronto per il grande giorno del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, che oggi sabato 22 giugno convoleranno a nozze in quel di Vulcano, una location mozzafiato la cui scelta è nata diversi anni fa in modo del tutto sognante. Al grande evento in Sicilia sono attesi oltre 150 invitati, con diverse personalità del mondo dello spettacolo e della tv, da Chiara Ferragni a Elodie, passando per la testimone Eleonora Berlusconi, nome spuntato fuori a sorpresa stando a un’indiscrezione di Messina Today.

Diletta Leotta ha ricordato come la decisione di sposarsi a Vulcano sia maturata da piccola e proprio lì ha deciso di coronare il suo sogno d’amore, in collaborazione con due persone molto speciali: “In quell’isoletta in una delle prime volte quando ci sono andata con i miei genitori io dissi ai miei genitori ‘un giorno io mi sposerò qua, non so con chi, non si quando, non so come, non so perché ma mi sposerò qua”.

La scelta mozzafiato per il Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: “Ingresso trionfale con l’elicottero”

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius saranno uno spettacolo nello spettacolo nella meravigliosa cornice e location di Vulcano, con la cronista che ha deciso di entrare in scena in maniera decisamente scenografica. Gli sposi arriveranno a Vulcano in elicottero, come deciso dalla coppia formata dalla conduttrice e da Loris Karius, l’uomo della vita della catanese che in passato ha raccontato come è riuscita a capire fin da subito che con il portiere avrebbe condiviso le pagine più felici della sua vita. Ricordando il primo contatto con l’ex Liverpool, Diletta ha raccontato in una intervista concessa al magazine Grazia: “Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita’.

E da quel momento in poi la vita ha riservato solo grandi gioie a Diletta Leotta, che lo scorso agosto ha messo al mondo la primogenita Aria proprio con il portiere del Newcastle, che oggi è pronta a sposare dopo aver intuito in quella serata parigina di aver trovato la persona giusta.











