Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: location e invitati/ Elodie testimone? Ecco dove potrebbe svolgersi

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius scalda il mondo del gossip: dove si svolgeranno le nozze?

Da giorni non si parla d’altro nel mondo del gossip, con il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius che tiene banco tra gli appassionati. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la giornalista e il suo futuro sposo avrebbero scelto la Sicilia come location per celebrare il proprio amore. Ospite di È quasi mezzogiorno, non più tardi di qualche settimana fa, Diletta Leotta aveva detto all’amica Antonella Clerici di essere nel pieno del “panico da organizzazione delle nozze”, evidenziando l’avvicinarsi della data del matrimonio: giugno.

Il giorno preciso dovrebbe essere il 22, in una location a 5 stelle per un ricevimento da sogno, a cui parteciperanno parecchi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Dunque, chi sono gli invitati del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius? Ancora non è dato saperlo, ma è facile immaginare che non mancheranno i contatti più stretti e cari alla coppia.

Diletta Leotta e Loris Karius, chi sono gli invitati al matrimonio: per la giornalista Elodie e Barbara Berlusconi?

Possibile, anzi si può considerare quasi certa, la presenza di Elodie, che potrebbe essere testimone di Diletta Leotta. Altra persona che non dovrebbe mancare all’appello è Barbara Berlusconi, presente nel cafè a Parigi quando l’amica e Loris si incontrarono la prima volta nell’ottobre 2022. Quel giorno scattò qualcosa di speciale tra la celebre giornalista e il mitico portiere del Newcastle, che ora desidererebbe giocare in Italia, per stare più vicino a Diletta e alla figlia Aria.

La Leotta e Loris Karius avevano già idea di sposarsi, ma hanno comunicato la loro decisione ai fan un po’ di tempo dopo, con Diletta che aveva sfoggiato con orgoglio il suo bellissimo anello su Instagram. Adesso alla coppia non resta che il conto alla rovescia per il grande giorno.











