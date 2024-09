Imma Battaglia in lacrime per la morte di mamma Luisa

Imma Battaglia ha perso la mamma da pochi giorni. A “Storie Italiane”, in lacrime, racconta i momenti difficili del loro rapporto: “Lei non poteva capire che io amassi una donna, per lei è stato un trauma ma anche per me perché non avevo strumenti per parlarne con lei. Ero la figlia perfetta, andavo bene a scuola, ma poi improvvisamente c’è stata questa cosa che lei non poteva concepire. All’inizio diceva ‘Ti devo portare dal dottore’. A un certo punto lei ha avuto come un rifiuto di me, il rifiuto della figlia che era una solidità per lei”.

Per questo, Imma Battaglia è “andata via da Portici anche per questo, ho lasciato il lavoro, tutto: ho preso un treno alle 22 di sera e sono andata a Trieste. Per quasi un anno non mi ha più parlato, mentre mio padre era molto più aperto. In qualche modo poi mio padre e mia sorella hanno cercato di convincerla, di fare in modo che si ammorbidisse, e sono riuscita a tornare un Natale, ma lei comunque era arrabbiata con me. Era arrabbiata anche quando io andavo in tv, facevo attivismo”.

Imma Battaglia: “Mamma Luisa ed Eva Grimaldi erano molto unite”

Dopo un periodo iniziale di rifiuto, la mamma di Imma Battaglia si è riavvicinata a lei: “A un certo punto, dopo il 2000, è come se avesse capito. È tornata a essere dolce, abbiamo ricominciato un rapporto importante che si è consolidato ancora di più quando è venuto a mancare mio padre. Io l’ho portata a Roma e lei era così fiera. Poi ha conosciuto Eva Grimaldi ed erano veramente unite… Per me è molto difficile staccarmi da lei. Mi manca tutto, era così bella” racconta a Storie Italiane.

In lacrime, Imma racconta il momento della perdita della mamma Luisa: “Era al pronto soccorso, in terapia intensiva, si capiva che ormai mancava poco. Mi ha dato forza fino alla fine. Mamma ha distribuito la sua forza e il suo amore tra tutti noi figli, quattro figli, e tra i suoi nipoti. Ora sta in cielo, questo io lo so… È un angelo, una donna di luce, una donna così integra. Tutto quello che ho fatto nella mia vita l’ho fatto per lei. Ho fatto tutto quello che potevo, tutto l’amore che ho potuto l’ho dato a lei“.

