Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oggi 27 agosto/ VIP invitati, chiesa e la suite per gli sposi

Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i dettagli delle nozze

Il grande giorno è arrivato. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano a pronunciare il fatidico ‘sì’ oggi 27 agosto 2022. È il giorno del matrimonio tanto atteso che si celebrerà a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, non lontano dalla basilica di San Marco. Ad officiarla, secondo quanto svela Repubblica, sarà don Antonio, parroco di San Vito e Modesto di Spinea da sempre al fianco della Pellegrini.

Ben 160 gli invitati al lieto evento che, dopo le celebrazioni in chiesa, si sposterà al JW Marriot Venice Resort, un luogo incantevole e lussuoso, situato sulla piccola Isola delle Rose, nella laguna veneziana. Tutti i dettagli dei festeggiamenti saranno curati dal wedding planner Enzo Miccio. Tra gli invitati non mancheranno VIP: certa la presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, della coppia Flavia Pennetta e Fabio Fognini e altri volti dello sport. Potrebbe invece non esserci Filippo Magnini, ex con il quale Federica sarebbe rimasta in buoni rapporti.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: testimoni e suite di lusso per gli sposi

Per quanto riguarda invece i testimoni di nozze, Federica Pellegrini ha scelto suo fratello Alessandro Pellegrini, nulla si sa invece sul testimone scelto dallo sposo. Dopo la cerimonia la coppia di novelli sposi alloggerà al Grand Hotel Danieli, nella stessa suite dove lo scorso novembre Matteo si è inginocchiato per chiedere a Federica di diventare sua moglie.

“Al momento sarà che sono distratta dagli impegni qui a Roma (dove si stanno disputando gli Europei di nuoto, ndr) ma non sono molto agitata: – raccontava pochi giorni fa la Pellegrini ai microfoni del settimanale Oggi – è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento! Città complicata e, soprattutto, dispendiosa”.

