Matrimonio Federico Chiesa e Lucia Bramani sposi: data e location/ Chi ci sarà tra gli invitati

Matrimonio Federico Chiesa e Lucia Bramani: svelata la data delle nozze

Dopo la delusione vissuta agli Europei 2024 con la Nazionale, Federico Chiesa è pronto a vivere il suo sogno d’amore con la fidanzata Lucia Bramani con cui sta per convolare a nozze. Dopo la proposta di matrimonio a cui lei ha risposto sì, la coppia pronuncerà il fatidico sì tra pochi giorni. Il matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani, infatti, sarà celebrato il prossimo 19 luglio a Grosseto presso il Duomo della cittadina. La coppia ha scelto un matrimonio serale con la celebrazione religiosa fissata alle 16 per poi dare il via ad una lunga notte di festeggiamenti insieme a parenti e amici.

La lista degli invitati non è stata ufficializzata ma quasi sicuramente ci saranno diversi colleghi del calciatore della Juventus e della nazionale oltre agli amici di sempre degli sposi e alle rispettive famiglia.

Chi è Lucia Bramani

Classe 2001, Lucia Bramani è una modella ma è anche un’influencer avendo un profilo Instagram che è seguito da 213.000 follower. Oltre a lavorare nel mondo della moda, non ha trascurato gli studi laureandosi in psicologia all’Università Cattolica. Prima di diventare la moglie di Federico Chiesa, come tutte le spose, ha festeggiato il suo addio al nubilato insieme alle amiche condividendo, poi, le foto dei festeggiamenti sui social.

Lucia Bramani ha scelto di festeggiare il suo addio al nubilato a Mykonos, insieme alle amiche del cuore con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua vita mentre il fidanzato Chiesa era impegnato con la Nazionale. Prima di tuffarsi nuovamente negli allenamenti in vista della nuova stagione calcistica, Chiesa è pronto a godersi il matrimonio con la sua Lucia.











