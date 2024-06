Lucia Bramani, fidanzata Federico Chiesa/ Quando si sposano? Data e location top secrete e lei…

Quando si sposano Federico Chiesa e la fidanzata Lucia Bramani?

Lucia Bramani è pronta a fare il tifo per Federico Chiesa e la Nazionale Italiana di Calcio impegnato agli Europei 2024 in Germania. Una bella avventura prima del matrimonio che la coppia ha reso pubblicato con tanto di annuncio condiviso via social con una bellissima foto scattata a Venezia e. L’attaccante della Juventus ha chiesto la mano della sua amata compagna nella splendida cornice della Serenissima e hanno immortalato il momento con uno scatto diventato, manco a dirlo, virale!

Ciò che ora tutti aspettano di sapere è la data delle tanto attese nozze ma, per il momento, tutto tace da parte della coppia. Federico Chiesa è ora concentrato sulle prossime partire degli Europei, mentre Lucia si gode questi momenti che anticipano quella che potrebbe essere l’ultima romantica vacanza col calciatore da fidanzati. Il matrimonio potrebbe essere celebrato addirittura dopo gli Europei o, al massimo, entro il 2025. Non resta che attendere aggiornamenti dalla coppia.

Federico Chiesa e Lucia Bramani: il primo incontro

“Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato” – ha raccontato Federico Chiesa che ha conosciuto la fidanzata Lucia Bramani dopo il terribile incidente al crociato che l’ha obbligato ad un riposo forzato e al ritiro momentaneo dai campi di calcio. Il primo incontro tra i due è nato in modo originale e simpatico visto che il calciatore essendo infortunato non poteva muoversi da casa. Inizialmente Lucia non credeva alla cosa, anzi era convinta che il calciatore stesse recitando una parte.

“Non voleva venire, pensava che stessi fingendo il dolore” – ha detto il campione che, nonostante la diffidenza iniziale della ragazza, è riuscito a convincerla organizzando un incontro a casa sua. Una volta arrivata a casa di Federico, la fidanzata non solo si è resa conto che l’infortunio era reale, ma è rimasta anche molto colpita dalle parole del calciatore decidendo così di stargli accanto in un momento molto difficile della sua vita. “Lei ha visto subito le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera” – ha detto l’attaccante della Juventus che ricordando quel momento così duro ha aggiunto – “ha Ha toccato con mano le mie emozioni e come rialzarsi. Questo ci ha unito”.











