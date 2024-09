Matrimonio Adriano Galliani e Helga Costa, si sposano! I dettagli

Per il senatore e dirigente sportivo è tempo di tornare all’altare, nei prossimi giorni si terrà il matrimonio Galliani Helga Costa, con lo storico ex dirigente del Milan e spalla di Silvio Berlusconi pronto a dire sì alla storica compagna alla quale è legato da ben tredici anni. Adriano Galliani ha annunciato qualche mese fa la lieta notizie e ha speso parole speciali per la sua longeva compagna di vita, con la quale sembra aver trovato la serenità una volta per tutte, il matrimonio Galliani Helga Costa si terrà in quel di Monza, città Natale dell’imprenditore, oggi lunedì 9 settembre 2024 dove sono attesi centinaia di ospiti anche vip.

Helga Costa, chi è la (quasi) moglie di Adriano Galliani/ Matrimonio a 80 anni per il senatore

Adriano Galliani dopo aver annunciato il matrimonio con la futura moglie ha ricordato gli sfortunati avvenimenti della sua vita, con due matrimoni alle spalle ed entrambi conclusi nel peggiore dei modi, con un divorzio:”Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita. Un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con un’intensità. Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia”.

Adriano Galliani, chi è?/ Il braccio destro di Silvio Berlusconi: "Quel giorno mi crollò il mondo addosso..."

Matrimonio Galliani Helga Costa: sarà il terzo evento per l’ex spalla di Berlusconi

Il senatore di Forza Italia è pronto a vivere il grande giorno, che non suonerà certo come una novità visti i precedenti nella sua vita, ma intanto Adriano rivivrà le emozioni delle nozze, oggi si terrà il matrimonio Galliani Helga Costa e per lui si tratta della terza volta, visto che già in passato è convolato a nozze con le prime due mogli, Daniela Rosati dalla quale ha avuto i figli Micol, Gianluca e Fabrizio, e poi il lieto evento con Malika El Hazzazi.

Adesso a 80 anno si terrà il matrimonio Galliani Helga Costa, che dopo tredici anni passati insieme coroneranno il loro sogno d’amore, della donna brasiliana le informazioni non sono molte, visto che ha sempre preferito vivere un passo dietro i riflettori.

Simona Ventura: “Il flirt con Adriano Galliani? Era il mio capo a Mediaset”/ “Smisi di negare perché…"