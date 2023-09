MATRIMONIO GESSICA NOTARO E FILIPPO BOLOGNI/ Lei piange: “Un sogno, il momento più bello della mia vita”

“È stato un sogno, questo è il momento più bello della mia vita!” È così che Gessica Notaro racconta la storia d’amore con Filippo Bologni, che da poco si è trasformata in matrimonio. Su Canale 5, nel corso della puntata di Verissimo del 23 settembre, la coppia racconta i dettagli delle nozze e vanno in onda le immagini romanticissime del lieto giorno.

Toccante anche l’aneddoto di Gessica sul suo papà che non c’è più: “Io mi sono detta che se lui fosse stato al matrimonio sarebbe arrivato un arcobaleno. Alcuni invitati mi hanno detto che nelle foto della torta c’era un arcobaleno bellissimo e grandissimo. Lui era lì, io ci voglio credere” (Aggiornamento di Anna Montesano)

GESSICA NOTARO E FILIPPO BOLOGNI OSPITI A “VERISSIMO”

Gessica Notaro e Filippo Bologni saranno ospiti questo pomeriggio nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo” per quella che tuttavia non sarà la loro prima intervista di coppia nel salotto televisivo di Canale 5: la coppia, convolata a giuste nozze di recente, era già stata protagonista l’anno scorso di una bella intervista con la padrona di casa, Silvia Toffanin. E nella puntata odierna che ci accingiamo a vedere potremo rivivere infatti, tra numerosi scatti, i video dell’evento e ovviamente il racconto in studio di entrambi i neo sposini, tutte le emozioni di quello che è stato un matrimonio da sogno tra la modella e il campione di equitazione, insieme oramai da più di quattro anni.

In attesa di scoprire cosa racconteranno Gessica Notaro e Filippo Bologni in questo nuovo appuntamento con “Verissimo”, possiamo ricordare come la coppia si sia conosciuta nel 2019 anche se la loro relazione è cominciata ufficialmente qualche tempo dopo: “Prima che scoccasse la scintilla, noi eravamo diventati i migliori amici l’una dell’altro” avevano raccontato i due proprio nella precedente partecipazione a una puntata del talk show di Canale 5 nel 2022. Poi c’era stata la fatidica proposta di matrimonio che molti ricordano dato che era arrivata proprio durante una gara di equitazione e che ha permesso alla Notaro di mettere definitivamente alle spalle il periodo più difficile della sua vita dopo che nel 2017 era stata sfigurata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. “Quello che mi aveva distrutta non era amore: oggi invece è amore” aveva detto Gessica parlando del suo Filippo.

GESSICA NOTARO, NOZZE DA FAVOLE A VENARIA: “AGLI INVITATI HA CHIESTO CHE…”

E delle nozze da sogno sono state quelle tra il 29enne carabiniere e appassionato di cavalli sin da bambino e la 33enne oggi diventata un’attivista in prima linea contro la violenza sulle donne: la coppia infatti aveva deciso di dirsi il fatidico sì arrivando, manco a dirlo, a cavallo nella splendida cornice della Reggia di Venaria Reale, proprio a pochi chilometri da Torino. Una cerimonia da circa 500 invitati (tra i personaggi VIP si segnalavano Alena Seredova, Paola Caruso, Federico Lauri e Jo Squillo), circondati dagli amici di sempre e i famigliari e, mai come in questo caso, si può ricorrere alla sovente abusata espressione di “matrimonio da favola”. In abito candido, la Notaro infatti è arrivata nello storico palazzo di Venaria a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi, ça va sans dire.

“Sognavamo un matrimonio disneyano” aveva detto Gessica, ed è stata accontentata dato che la cerimonia si è svolta peraltro sulle celeberrime note della colonna sonora di una delle più disneyane e iconiche delle produzioni, ovvero “La Bella e la Bestia”. L’ex Miss Romagna aveva un vestito da principessa firmato dall’Atelier Emé, con tanto di lunghissimo velo e un bel corpetto a cuore ricamato in pizzo. Peraltro nel corso della giornata la Notaro ha indossato anche altri tre vestiti, tutti ideati dalla stessa maison di moda. Non solo: a margine della cerimonia nuziale, celebrata con rito civile, non c’è stato l’usuale consegna dei regali dato che Gessica Notaro e il neo marito Filippo Bologni hanno chiesto espressamente ai propri invitati di non pensare a loro due, esortandoli invece a fare una donazione alla Fondazione Puzzilli a sostengo del progetto ribattezzato “Agata” e che si propone di difendere e aiutare tutte le donne vittime di episodi di violenza.











