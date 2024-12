Il mondo del calcio non regala emozioni solo all’interno del rettangolo di gioco; spesso e volentieri i protagonisti in campo attirano l’attenzione anche per questioni di gossip e cronaca rosa e l’ultimo a conquistare la curiosità dei fan è stato Gianluca Scamacca. Il giorno di Natale ha regalato al calciatore dell’Atalanta e alla fidanzata Flaminia Appolloni un momento speciale e non per l’atmosfera che come sempre caratterizza la festività. Il centravanti ha infatti scelto proprio il 25 dicembre come data perfetta per una romantica proposta di matrimonio; il tutto immortalato sui social.

Castel Sant’Angelo come sfondo, Gianluca Scamacca in ginocchio davanti alla fidanzata Flaminia Appolloni; questa la tenera e romantica scena offerta sui social e che racconta la proposta di matrimonio del calciatore. Un proposito nuziale che vale conferma di un ritorno di fiamma decisivo dopo tante turbolenze che hanno accompagnato la coppia nel corso degli ultimi anni. Come racconta il Corriere della Sera, dal 2020 ad oggi non sono stati pochi i momenti di crisi ma oggi a prendersi la scena è il sogno del matrimonio.

Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni: dal ritorno di fiamma alle future nozze

Proprio la scorsa estate Gianluca Scamacca e la fidanzata Flaminia Appolloni sembravano nuovamente distanti; lei a Bergamo, lui in vacanza era stato avvistato in compagnia di Angela Nasti – sorella di Chiara – alimentando i rumor di gossip. Già alla cena di Natale la coppia era stata nuovamente avvistata insieme convincendo a proposito di un possibile ritorno di fiamma; ora, con la proposta di matrimonio con Castel Sant’Angelo sullo sfondo, l’amore tra Gianluca Scamacca e la fidanzata Flaminia Appolloni sembra prossimo a raggiungere uno step successivo, quello forse definitivo: il matrimonio.