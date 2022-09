Matrimonio Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi/ Oggi il sì: ospiti e location

Matrimonio Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: oggi il coronamento di un grande amore

Oggi, giovedì 1 ° settembre, il campione olimpico ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi sposa la fidanzata storica Chiara Bontempi. E’ il coronamento di un grande amore che, a tanti, ricorda quello delle favole. Tutto è iniziato con un colpo di fulmine quando lei aveva solo 14 anni e lui 17. Dopo averlo visto alla pineta del Passetto di Ancona, Chiara decide di conoscerlo e per farlo cerca l’aiuto di un’amica in comune. I primi contatti, le prime uscite fino all’inizio di un amore che ha accompagnato entrambi spingendoli ad affrontare insieme anche i momenti più difficili.

Oggi, per Gianmarco e Chiara è così arrivato il giorno più bello. La coppia, insieme da anni, è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della vita e lo farà davanti a 200 invitati tra i quali, naturalmente, ci saranno le rispettive famiglie, gli amici di sempre, ma anche i compagni di tante avventure sportive di Gianmarco come Mutaz Barshim, Marcell Jacobs, il velocista Filippo Tortu, il mezzofondista anconetano Simone Barontini, Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Location Matrimonio Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Dove si sposeranno Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi? Dopo aver visto diverse location, gli sposi, per il proprio matrimonio, hanno scelto la splendida cornice di Villa Imperiale a Pesaro. Le nozze saranno celebrate, con rito civile, dal sindaco Matteo Ricci. Immersa in un paesaggio d’incanto, Villa Imperiale rappresenta il luogo ideale per celebrare quello che è un vero e proprio amore da favola. A rendere tutto più speciale è la magia del castello e la vista sul mare. Gli sposi, tuttavia, saranno alle prese con l’incognita pioggia che, la sposa, spera di non incontrare come ha raccontato al Corriere della Sera.

«Non ne parliamo, sto impazzendo. La pioggia è l’ennesimo degli imprevisti incontrati sulla strada. Nel trambusto delle cose da organizzare, sto cercando di prendere coscienza di ciò che sta per succedere. Cioè il coronamento di una storia d’amore all’altezza delle favole più belle», ha detto Chiara. Dopo il matrimonio, Gianmarco volerà a Zurigo per le finali della Diamond League. Subito dopo la coppia si regalerà la luna di miele con tre tappe: Maldive, Singapore e Bali.











