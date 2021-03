Matrimonio lampo a New York/ Nella Cappella dell’amore ci si sposa in due minuti

A New York è nata una cappella per celebrare un matrimonio lampo. Sul modello di quanto avviene a Las Vegas dove chiunque voglia può sposarsi nel giro di breve tempo, la Grande Mela ha deciso di attrezzarsi, costruendo sulla 75esima strada, nei pressi dello storico accesso vicino all’aera di Strawberry Fields dedicata a John Lennon, la cosiddetta “Love Chapel”, la cappella dell’amore. L’inaugurazione, come scrivono i colleghi di Repubblica, è avvenuta un mese senza eccessivi proclami, ma pare che abbia già ottenuto un discreto successo visto che, a causa della pandemia di covid in corso, festeggiare un matrimonio in quel di Manhattan è divenuto davvero complicato negli ultimi mesi.

L’idea della cappella di cui sopra è quella di poter festeggiare con pochi intimi, visto che al suo interno vi può stare solo un determinato numero di persone, per poi correre e festeggiare nel vicinissimo Central Park, una sorta di rito per la gran parte degli sposi newyorkesi.

MATRIMONIO ESPRESSO A NEW YORK: 200 DOLLARI PER DUE MINUTI

Per potersi sposare presso la Love Chapel (che unisce in matrimonio non solo mariti e moglie ma anche persone omosessuali e di ogni religione), bisogna presentarsi con duecento dollari, circa 180 euro, e la cerimonia è decisamente “espressa”, visto dura solamente due giri d’orologio, due minuti, 120 secondi. Inoltre, oltre agli sposi e a colui/colei che ufficializza l’unione, si possono presentare solo quattro testimoni, due per parte. Chi invece volesse usufruire del servizio “premium” dovrà invece spendere 400 dollari e la cerimonia durerà 10 minuti con la possibilità di ospitare fino a quattordici ospiti. Inoltre, la particolarità della Cappella è che i due sposini possono scambiarsi la promessa d’amore senza mascherina, con tanto di bacio al termine della cerimonia. L’idea è stata partorita da Moya e Bradley Lau, marito e moglie in possesso della licenza per celebrare pubblicamente il matrimonio, e pare stia andando bene.

