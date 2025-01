Matrimonio Loredana Lecciso e Al Bano, niente nozze: come sono i loro rapporti oggi

Da decenni, per l’esattezza 23 anni, le cronache rosa e le pagine di gossip dedicano ampio spazio all’eterno ‘triangolo’ composto da Al Bano, l’ex moglie Romina Power e la compagna Loredana Lecciso. Quattro figli con la prima e due con la seconda, il cantante ha sempre cercato di mantenere insieme la famiglia allargata. Tuttavia in molti si chiedono tra Loredana Lecciso e Al Bano come sono i rapporti oggi? A questa domanda ha risposto la showgirl ospite nelle scorse settimane nel programma di Monica Setta, Storie di Donne al Bivio e in un’intervista concessa al magazine Oggi.

“Con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie. Litighiamo anche, come qualsiasi coppia” ha premesso Loredana per poi aggiungere di aver un grande rimpianto sulla sua storia d’amore con Al Bano e che se potesse tornare indietro non rifarebbe tutto: “Difenderei la nostra coppia. Sono una persona positiva e ho sbagliato: ho lasciato troppi spazi e troppe porte aperte. L’ho capito tardi”. La Lecciso, sempre durante l’intervista ha ammesso che anche verso i figli nutre dei sensi di colpa, soprattutto con la primogenita Brigitta Cazzato nata dal suo precedente matrimonio.

Loredana Lecciso e Al Bano perché non si sposano? “Matrimonio non è nelle nostre priorità ma mai dire mai”

Il loro amore procede a gonfie vele ma sul matrimonio Loredana Lecciso e Al Bano si sono mostrati sempre scettici e titubanti, perché non si sposano? La risposta l’ha fornita la stessa showgirl in un’intervista concessa a Monica Setta nel suo programma Storie di Donne al Bivio: “Sembrerà banale, ma per me è come se già fossimo sposati. Venti anni fa lo avrei fatto volentieri e immediatamente, adesso non ne sentiamo l’esigenza perché stiamo bene così, ma mai dire mai. Tante cose nella mia vita le ho escluse e poi si sono verificate, non è nelle nostre priorità, ma perché stiamo bene”.