Matrimonio Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il 13 maggio la data fatidica/ Addio al nubilato a Montecarlo

Matrimonio Manila Nazzaro e Stefano Oradei: tutto pronto per il 13 maggio

Tutto pronto per il matrimonio con Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia convolerà a giuste nozze il prossimo 13 maggio coronando un amore che ha travolto la showgirl dopo la fine della precedente storia con Lorenzo Amoruso. Accanto al ballerino, la Nazzaro ha ritrovato la voglia d’amare ed ora è pronta a pronunciare il fatidico sì. Manila e Stefano Oradei si sposeranno alla presenza di amici e parenti e soprattutto, alla presenza dei figli della Nazzaro con cui Oradei ha instaurato un legame speciale così come è speciale la location del ricevimento che si terrà a Villa Miani, stessa location scelta anche da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il loro matrimonio.

Stefano Oradei, chi è il fidanzato di Manila Nazzaro: figlio in arrivo?/ La conduttrice: "Sarebbe un sogno!"

In attesa di diventare ufficialmente la moglie di Stefano Oradei, come tutte le futuro spose, anche Manila Nazzaro ha scelto di regalarsi un addio al nubilato unico in compagnia delle amiche più care.

L’addio al nubilato di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha scelto di fare il suo addio al nubilato in una location d’eccezione come Montecarlo. Partita da Roma con le amiche Milena Miconi, Manuela Guastalli, Francesca Pappalardo che saranno anche le sue damigelle, Manila ha condiviso tutto sul suo profilo Instagram.

Malattia Manila Nazzaro: dal morbo di Baseodw al carcinoma/ "Pensavo non sarei tornata a fare il mio lavoro"

«48 ore di energia, amore, risate, abbracci e un po’ di trash! Avere amiche così ti fa rendere conto di quanto sia fortunata», ha scritto la Nazzaro dopo il ritorno a Roma e dopo aver festeggiato con delle serate ricche di divertimento. Assenti giustificato le amiche Angela Melillo, impegnata con alcuni eventi di famiglia e Matilde Brandi, concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA