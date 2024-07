Matrimonio Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, location e invitati/ Nel lusso di Villa Imperiale con Tamberi

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, location da mille e una notte per il matrimonio. Chi sono gli invitati e…

Location da sogno per il matrimonio tra Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini. I due convoleranno a nozze al Duomo di Pesaro, attorno alle 16 di oggi, sabato 20 luglio, e poi si sposteranno assieme agli invitati per la festa nella lussuosa Villa Imperiale, una location già apprezzata da Gianmarco Tamberi per le sue nozze. Tamberi, peraltro, sarà uno degli invitati più attesi di questo matrimonio. Tra gli altri ospiti e volti conosciuti al grande pubblico, c’è senza dubbio Valentino Rossi, con cui Pecco ha instaurato un forte legame di amicizia negli anni. Per Bagnaia, infatti, Vale è sempre stato un maestro e la sua presenza non può mancare nel giorno del suo matrimonio con Domizia.

Abbiamo accennato alla location delle nozze, ma una nota merita l’iniziativa che è già stata riportata da più parti: i regali di nozze degli invitati saranno devoluti in beneficenza a UGI (Unione Genitori Italiani) al fine di allestire una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino.

Sulla location del matrimonio “garantisce” Gianmarco Tamberi, uno dei tanti invitati vip

La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Assunta, seguita dalla grande festa a Villa Imperiale, una location che profuma di storia e che, come detto, ha già ospitato le nozze di un altro big dello sport: il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Tanti gli invitati da parte della coppia, a cui si uniranno amici, colleghi e parenti, ovvero tutte le persone speciali che in qualche modo hanno visto crescere l’amore tra Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini.

L’emozione sale tra i familiari della coppia, specialmente per la sorella di Pecco, Carola, che fece da cupido tra lui e colei che oggi diventerà sua moglie.

