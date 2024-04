Matrimonio Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: proposta romantica in arrivo?/ Lei: “Vediamo…”

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono tra le coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo. Insieme dal 2013, la coppia ha due figlie Luna e Alma che hanno coronato il loro sogno d’amore. I due si sono conosciuti sul set della serie Immaturi, quando l’attore stava per separarsi dalla prima moglie Chiara Giordano, ma non si sono ancora sposati.

I due attori si sono piaciuti subito, ma la relazione ha spiccato il volo dopo un po’ di tempo: “Raoul si è avvicinato con grande gentilezza, senza essere invadente. Ci è voluto un po” ha raccontato Morales al settimanale Oggi. All’inizio tra Bova e Morales c’era solo una stima professionale, ma pian piano hanno continuato a cercarsi e frequentarsi: “C’era un collegamento di anime, avevamo capito che volevamo frequentarci” racconta l’attrice.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, matrimonio in vista?

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales fanno coppia fissa da dieci anni, e in molti si chiedono quando si decideranno a sposarsi: “Ma noi siamo sposati nell’anima! Cosa unisce più di due figlie?». Sorprese in vista? “Vediamo. Certo io non glielo chiederò mai!” ha spiegato l’attrice ai microfoni del settimanale Oggi.

Che l’attore stia pensando di fare finalmente la proposta alla madre dei suoi figli? Al momento non è dato sapere, ma i due continuano ad essere comunque molto felici insieme: “Mi ritengo fortunata perché ho accanto un uomo buono ed è cosa rara. Abbiamo vissuto insieme tanti momenti belli e brutti, come la perdita dei suoi genitori”. Nonostante la coppia sia insieme da tantissimi anni, la passione non manca nel loro rapporto: “Dopo dieci anni abbiamo ancora un rapporto fresco. E molto, molto passionale” assicura Morales.

