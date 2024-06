Manuel, papà Rocío Muñoz Morales: malattia e morte/ L’attrice: “è stato un guerriero, un combattente”

Rocío Muñoz Morales, l’attrice e compagna di Raoul Bova, lo scorso anno ha dovuto dire addio all’amato papà Manuel Munoz Morales. L’uomo è scomparso il 23 giugno del 2023 dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Proprio la figlia, da sempre schiva e riservata sulla sua vita privata e personale, aveva pubblicato sui social un messaggio in cui per la prima volta parlava apertamente della malattia che aveva colpito il padre Manuel. “Papà, da un mese stiamo combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo” scriveva l’attrice sui social. Il padre di Rocio si è improvvisamente ammalato di una malattia che, in pochissimo tempo, l’ha portato via dalla sua famiglia e dai suoi cari.

Il 23 giugno del 2023 è arrivata la tragica notizia della morte di Manuel Munoz Morales, il padre di Rocío Muñoz Morales. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la figlia con un post pubblicato sui social. “Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz” – ha scritto Rocio in spagnolo. Una frase semplice in cui ha racchiuso tutto il suo dolore: “per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace”.

Rocio Munoz Morales, il ricordo del padre Manuel Munoz Morales

Rocío Muñoz Morales ha avuto uno splendido rapporto con il padre Manuel Munoz Morales. Durante le interviste rilasciate alla stampa, la compagna di Raoul Bova si è pronunciata sempre con parole di grande affetto ed amore verso il padre che è venuto a mancare in brevissimo tempo a causa di una improvvisa e terribile malattia.

Proprio ai suoi genitori, papà Manuel e a mamma Maria Pilar, Rocio aveva scritto un bellissimo messaggio d’amore per celebrare i 50 anni di matrimonio. “Grazie per l’amore che ci avete insegnato, che ci avete fatto vivere insieme a voi in questi 50 anni, Manuel e Maria Pilar” – ha scritto Rocio Munoz Morales congratulandosi con i genitori per aver raggiunto questo traguardo così importante fatto d’amore vero e di sostegno nei momenti più belli e brutti della vita.

