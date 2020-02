Matrimonio Samanta Togni e Mario Russo/ Il sì a Narni: ospiti, location e testimoni

Samanta Togni si sposa. La storica ballerina di Ballando con le stelle oggi, sabato 15 febbraio, convola a nozze con il fidanzato Mario Russo, medico chirurgo conosciuto solo lo scorso luglio. La proposta di matrimonio era arrivata solo un mese dopo, precisamente ad agosto, ed oggi la coppia corona il sogno d’amore con le nozze. La cerimonia si svolgerà a Narni, un piccolo comune in provina di Terni, in Umbria, terra d’origine della Togni come fa sapere il Corriere dell’Umbria. Su Instagram, la ballerina ha condiviso con i followers i suoi ultimi momenti da nubile non nascondendo la gioia e l’emozione di dover pronunciare, tra poche ore, il fatidico sì. In un giorno così speciale, Samanta avrà al suo fianco il figlio 18enne Edoardo, nato da una storia precedente quando era davvero giovanissima. “Mio figlio è introverso, quindi inizialmente è rimasto interdetto. Ci siamo conosciuti a luglio, ad agosto mi ha fatto la proposta. Mio figlio è partito frenato, ora è molto felice per me, si è aperto e si confrontano”, ha dichiarato a Vieni da me.

MATRIMONIO SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO: OSPITI E TESTIMONI

Dopo la cerimonia, Samanta Togni e Mario Russo accoglieranno i propri ospiti in una location romantica che, tuttavia, per il momento è top secret. Tra gli ospiti ci sarà il ballerino e coreografo Giampiero Gencarelli, testimone di nozze della sposa che ha condiviso, sui social, anche le bomboniere (cliccate qui per vedere il post). Tra gli ospiti ci saranno sicuramente tanti protagonisti di Ballando con le stelle, il programma di cui la Togni ha fatto parte dal 2005, quando ha danzato in coppia con Fabrizio Frizzi. Confermata, infatti, la presenza di Samuel Peron, collega, ma soprattutto amico di Samanta che, nelle scorse ore, ha pubblicato un simpatico video sui social in cui invita la coppia a rivolgersi a lui in caso di ripensamento.Incerta, invece, la presenza degli altri ballerini storici di Ballando come Simone Di Pasquale, Raimondo Todaro e Sara Di Vaira. Non mancheranno, naturalmente, parenti e amici degli sposi per un totale di 140 invitati.

LA STORIA D’AMORE TRA SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO

Quello tra Samanta Togni e Mario Russo è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il chirurgo è entrato nella vita della ballerina casualmente, dopo la fine della sua storia, durata tre anni, con Christian Panucci. I due si sono conosciuti in treno sulla tratta Napoli- Roma, dove erano seduti uno di fronte all’altro: “Lui ha cominciato a parlare – aveva spiegato – eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato in inglese ma poi siamo passati all’italiano! Poi mi ha cercata su Instagram…”. Da quel momento, non si sono più lasciati e l’amore è stato talmente travolgente che lo scorso agosto è arrivata la proposta di matrimonio che, oggi, avrà il suo coronamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA